機構投資人調查：今年將增加對沖策略基金投資比重

2019-04-08 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



儘管經歷了2018年市場震盪和糟糕表現，機構投資者表示今年仍將加碼或維持對沖策略基金的配置比重。摩根大通對擁有大約7,060億美元對沖策略基金資產的227個機構投資者調查顯示，今年約有32%的受訪者計畫增加對沖策略基金的配置，高於2018年的15%，並且只有13%的受訪者預計降低配置，55%的受訪者表示將維持當前的配置比重。

其中調查顯示，投資者表示願意配置對沖策略基金的主要原因，52%認為可創造超額報酬，24%認為可多元化其投資組合，14%認為將可獲得另類的報酬來源。此外，投資人也開始注意到經歐盟UCITS監管成立的對沖策略基金，69%的投資人認為此產品將可提供較高的流動性、41%認為其提供較低的管理費、31%認為此產品須滿足較嚴厲的法規規範，因此在亞洲和歐洲有近六成的投資人表示感到興趣。

eVestment數據顯示，2月份共有16.3億美元的資金流入對沖策略基金，其中多重策略連兩個月最受到資金的追捧，今年來流入76.7億美元。

根據理柏資訊統計，目前台灣核備可銷售並經歐盟UCITS監管成立，總共有五檔另類資產基金，其中富蘭克林坦伯頓多空策略基金廣納多元策略，掌握各策略的輪漲機會，同時過去三年的年化波動度僅有3.29%，在控制低波動下創造資產增值機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，市場多已計入聯準會鴿派消息，而英國退歐和中美貿易談判仍存在不確定性，預計未來市場將處於適度的波動環境，這並不是指對沖策略可以在恐慌中獲勝，而是指在健康波動環境下，將加大多空的雙向操作空間，創造超額報酬的表現。