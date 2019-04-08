今日台股盤前重點掃描

2019-04-08 07:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、台股補漲行情 蓄勢引爆

清明連假台股休市期間，美股道瓊指數強勢上漲逾200點，市場三大證券投顧董總，包括富邦投顧董事長蕭乾祥、統一投顧董事長黎方國、以及台新投顧總經理李鎮宇均預期，台股本周可望啟動補漲行情。

二、大立光Q2營收 估雙位數成長

大立光11日開法說會，日前公布3月營收月增55%，合計第1季營收98億元，擊敗里昂等十大外資預測；隨著法說會到來，外資看好股王第2季營收跳增雙位數成長，並將聚焦客戶拉貨、擴產進度、高階鏡頭、股利政策及市場競爭等五大焦點。

三、華為P30受惠股 大盤新寵

全球智慧型手機成長趨緩，但陸系大廠華為出貨量已一度擊敗蘋果躍居第二，表現亮眼。特別是華為最新旗艦機P30系列已正式亮相，獲全球消費者高度關注，預期「P30受惠股」將成為台股市場投資新寵。

四、十檔創高股 後市看漲

台股今年來展開一波逾千點的強彈行情，跌破空頭眼鏡，雖然距離去年1月23日的11,270點高點仍有500多點，但已有中租-KY（5871）等十檔個股悄悄創下歷史天價，後市受到矚目。

五、業績、展望雙優股 吸睛

台股盤勢高檔震盪，指數站上10,700點關卡。法人表示，今年來台股一路驚驚漲，站上年線後，波動幅度也較大，然而資金面持續正向，伴隨基本面陸續捎來佳音，盤面主流可聚焦「業績與展望」俱佳族群。

六、5G基建加速度 穩懋、全新進補

南韓、美國電信營運商陸續開起5G服務後，全球5G基礎建設正快速布建中，有助於砷化鎵廠穩懋（3105）、全新業績吃補；市場預料，下半年功率放大器(PA)的需求將快速爆發，有助於相關供應鏈營運走升。

七、雙A搶進工業電腦

工業電腦產品毛利高、價格好，客戶穩定等優勢，讓雙A積極搶入。宏碁（2353）、華碩近期均不約而同推出工業電腦相關領域產品，宏碁旗下宏碁通信發表一系列智慧城市與工業4.0解決方案，華碩除了旗下工業電腦廠研揚外，華碩前執行長沈振來創業也以工業用手持式裝置為主，雙A搶食工業電腦市場大餅。