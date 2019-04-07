減稅降費政策展成效 投信：陸股後市旺

2019-04-07 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



大陸清明小長假前最後一個交易日，陸股氣勢如虹。 圖取自券商中國 分享 facebook

中國大陸3月景氣成長亮眼，政府推促增值稅提前落地，成為景氣回升的催化劑，3月中國官方和財新製造業同步站在50以上，景氣有走出谷底現象。保德信投信認為，中國政府減稅降費措施，對於經濟效益刺激已逐步發酵。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，自中國政府減稅降費等政策逐步實施後，市場供給和需求面兩端都出現好轉。加上政府致力於改善融資環境，企業活動將會更為活耀，也許今年1、2月份為製造業最差的時刻。

許智洋認為，儘管中美貿易談判期限有延長的雜音，但只要朝正面發展，市場不確定性降低，非課徵關稅的商品需求能見度提高，因此預期中國景氣谷底落在今年第三季可能性高。

製造業復甦優於市場預期，人行在第二季降息可能性降低，然而現行外部貿易順差縮小，導致貨幣存量下降，以及如先前提到將會有1.2兆MLF到期，屆時流動性將會有所下降，為提供合理流動性，預料央行4月份調降存準率機率仍高。

觀察市場籌碼方面，許智洋指出，上周滬港通有百億資金流出後回流，且第二季第一個營業日成交量又再度回到萬億水準，顯見外資高出低進左右換手操作轉為持續性拉升；此外，以兩融餘額觀察，近期增速放緩，散戶追高意願低，倘若未來兩融餘額持續溫和放大，指數仍有機會突破近期高點。

著眼三月製造業PMI重返榮枯線之上，政府持續在企業內外部加強政策支持度，持續優化經濟結構，這也為中國股市奠定結構性長多基礎。如大陸財政部長劉昆表示財政效果需要一個季度的時間，預計經濟刺激的效果可望在第三季看到盈利底成效。

許智洋建議，在投資策略方面我們仍維持原先看法，建議已有中國部位的投資人可持股續抱；空手投資人則可持續分批佈局，以掌握股市長線上漲趨勢。