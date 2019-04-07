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基因治療進入發展期 富邦證券:醫療生技股長線值得期待

2019-04-07 16:58聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

今年初全球生物製藥公司必治妥施貴寶宣佈以740億美元收購生技公司Celgene，成為製藥業史上規模數一數二的併購交易，令市場驚嘆。但早在去年多家大型製藥公司就在併購生技公司上動作頻頻，為避免專利藥到期後獲利大幅下滑的專利懸崖問題，包括必治妥施貴寶、禮來藥廠及羅氏製藥皆於年初相繼針對從事基因治療和免疫治療等創新研究產業展開併購，以強化其產品線。

富邦證券表示，隨著基因治療的發展，精準醫療的併購、投資活動不斷，在產業長期趨勢看多下，預期未來醫療生技類股都值得高度期待。

基因治療（Gene Therapy）與傳統的藥物治療是完全不同的治療方式，傳統藥物治療傾向治療疾病的症狀（病症），而基因治療則是回歸到最根本、潛在的遺傳或基因問題。基因治療在方法上除了採用將正常基因輸送至人體，基因編輯技術（Genome　Editing）也是另一種選擇，但基於道德考量，目前尚未通過基因編輯相關療法。

目前基因治療有兩種策略，其一是將正常基因放入載體（常為已去毒且無法造成原有感染的病毒）後直接送入人體，該正常基因透過病毒的能力便可表現出應有的功能。第二種策略則是從病患體內取得細胞與帶有正常基因的載體一起培養，在確定其能表現出正常功能後，才將細胞送入人體，以矯正先前的功能異常。

富邦證券表示，基因治療近年來得以快速發展， 美國FDA扮演重要推手， FDA於2017年8月通過諾華CAR-T細胞藥物 ，是美國境內首次獲批的基因療法，使人類在棘手疾病治療上見到轉機。

富邦證券表示，雖然基因療法距離普及還有很長的路要走，但在可預見的將來，或許基因療法將成為人類醫療史上的重要突破，產業具備基本面優勢，將可望成為生技產業新機遇。

生技產業併購富邦
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