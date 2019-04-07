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美中總經、資本支出增溫 投信：台股展望正向

2019-04-07 16:56聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
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台股3日在面臨清明長假前，追高意願雖有降溫跡象，但重要權值股仍持續表態，終場台股仍以上漲14.08點，收在10704.38點；周線收紅。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股震盪向上，主要受惠於部分權值股去年財報優於預期、Android手機需求持續，以及3月份中國PMI以及美國ISM指數優於市場預期等多方利多消息激勵，加權指數持續走穩。

展望後市，廖哲宏表示，儘管今年以來台股一路驚驚漲，站上年線之後，波動幅度也較大，然而資金面持續正向，迄今仍未見外資反轉，伴隨著基本面也陸續捎來佳音，只要透過選股，台股的投資操作機會仍大過風險。

廖哲宏表示，甫公布的3月份中國PMI回升至50.8，重返枯榮線上方，並創2018年7月以來最高，顯示四個月以來中國製造業首次獲得改善；美國3月ISM指數為55.3，高於2月的54.2，優於市場預期。以全球前兩大經濟體製造業數據來看，總體經濟狀況在短期有所回升，緩解了投資人對於全球經濟放緩的擔憂。

以通常被作為觀察全球總體經濟的工具機相關族群為例，廖哲宏表示，這類族群近期強，其所釋出的訊號與背後的意義，除了可以解讀為是反映美國經濟數據優於市場預期利多外，亦意味著市場對於下半年展望抱持正向態度，拉貨效應有望逐漸浮現。

他表示，若再進一步回頭檢視3月市況，從bottom-up 角度來看，真得有變好，且資本支出也有出現增溫跡象。另一方面，廖哲宏表示，重要權值股2018年財報獲利表現優於市場預期，近期安卓手機陸續回補庫存，以此推估，預期第二季半導體的營收展望將呈現季成長，並確立今年第一季是谷底的狀況。

廖哲宏表示，除了Android手機補庫存效應逐步浮現的佳音外，台股也受惠物聯網崛起以及5G基地台鋪設，網通相關IC諸如WiFi以及藍芽持續看到良好的成長動能，而ABF載板受惠5G基地台拉貨動能，產能利用率以及供需狀況持續提升，也為台股第二季、甚至下半年，奠定了更多審慎樂觀預期。

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