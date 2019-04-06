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因應逐筆交易明年上路 凱基證券提供擬真環境版供體驗

2019-04-06 14:50聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

逐筆交易制度將在2020年3月23日正式上線，凱基證券表示，以做好準備，除了全面提升軟、硬體設備，更提供「凱基全球理財王」及「數位贏家API」的逐筆擬真環境版，開放凱基客戶登入體驗，協助投資人提前感受及適應未來逐筆撮合的交易方式。

凱基證券表示，明年逐筆交易上線，除了增加多項委託種類，在交易撮合及行情揭示方面速度也較現行快速，建議投資人可利用逐筆交易擬真平台，熟悉ROD(市價/限價當日有效)、IOC(市價/限價立即成交或取消)和FOK(市價/限價全部成交或取消)等各種新式委託的下單方式及了解其差異，調整自身的看盤及交易習慣。

凱基證券表示，為協助投資人提前熟悉逐筆報價及交易環境，分別針對一般投資人及專業程式交易者提供不同的擬真平台。

針對一般投資人，因考量逐筆交易行情跳動頻繁，故有別於其它券商提供的網頁版型式，凱基證推出「凱基逐筆擬真全球理財王」系統，提供投資人最能感受快速行情的電腦應用程式(AP)交易系統。

針對專業程式交易者，則提供最方便、最完整的多市場API(包括行情、下單、帳務)，讓程式交易者可在擬真環境中，體驗逐筆撮合的報價頻率及各種新式委託，以儘早熟悉未來逐筆新制的環境。投資人可直接於線上申請「數位贏家API」擬真環境權限後，進行模擬交易測試，未來可將完成調校之程式，於逐筆正式環境中進行交易，透過程式交易掌握逐筆交易的先機。

凱基證券表示，已投入大量的人力、物力，全面升級軟、硬體設備，以因應在逐筆交易的環境下，投資人對於行情揭示及下單速度迫切即時的需求。在硬體方面，全面將各分公司網路交換器汰換更新，亦將公司核心網路全面升級，與交易所連線也提升為FIX快速線路，並重新設計交易系統架構，縮減網路節點，期望提供投資人最有競爭力的交易環境。

軟體方面，除了各交易系統全面改版，以因應新的行情揭示及各式新種委託種類外，凱基證券的電子交易系統更提供了智慧條件下單及閃電下單功能，如：觸價鋪價、條件觸價下單等，協助投資人以簡易的方式達到快速下單的目的，因應搶速度的交易方式。

此外，凱基證券更積極培育發展程式交易領域基礎人才，做好新制度實施後的萬全準備，期望協助投資人以最佳優勢面對新樣貌的台股市場。

逐筆交易擬真平台3月25日上線，對習慣快速進出、賺取價差的大戶與當沖客衝擊大，最...
逐筆交易擬真平台3月25日上線，對習慣快速進出、賺取價差的大戶與當沖客衝擊大，最好透過擬真平台提早適應新交易制度。本報資料照片【作者：本報系資料庫 日期：2019/3/20 檔名：C32084011.JPG】
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