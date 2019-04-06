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復仇！戴資穎退陳雨菲爭冠 大馬羽賽3連霸只差一步

矽晶圓廠環球晶、合晶 市場法人關注

2019-04-06 13:13經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近期台股大盤重新回升，而矽晶圓相關個股中，環球晶（6488）及合晶（6182）表現相對較強勢，法人資金也著墨較多，市場法人指出，產業後市不明的情況下，環球晶掌握高比重的長約，在營運上具優勢，而合晶則是以供需情況相對穩健的8吋產品為主，是市場資金轉進的因素。

目前市場需求量較大的12吋矽晶圓，主要客戶包含記憶體業者以及晶圓代工廠面臨終端需求減弱以及庫存提升衝擊下，因此，對於今年上半年營運展望皆保守看待，並減少半導體矽晶圓需求，使得矽晶圓產業供需結構惡化。

相關的矽晶圓個股中，市場法人表示，台勝科因現貨接單的出貨比重占營運比重較高，因此，已率先調降其下季12吋矽晶圓產品報價以維持其稼動率。

此外，市場法人也指出，環球晶未來兩年高達80~90%產能已被長約訂購，且公司客戶目前皆針對產品合約價了並無更動狀況，在產業景氣下行時，環球晶的獲利衝擊相對較低，但市場法人仍認為，該公司非長約的產能報價仍將受到產業市況影響，因此，整體而言，上半年營運將難以有令人驚喜之處。

合晶鄭州廠第一階段10萬片8吋矽晶圓月產能已建置完成，去年底已開始送樣，今年第1季陸續完成客戶認證，下半年達到滿載產能20萬片，為該公司今年最重要的成長動能。

合晶將同步擴充上海晶盟磊晶片產能，於年底達到20萬片8吋約當量規模，並配合鄭州廠進度及市場需求，逐步拉高產能。

合晶表示，由於車用電子及智慧城市等新興應用，國際大廠對重摻矽晶圓需求殷切，合晶將同步擴充上海晶盟磊晶片產能，未來配合鄭州廠進度及市場需求，逐步拉高到30萬片。

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