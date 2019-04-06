法人：矽晶圓庫存去化恐拖至下半年

2019-04-06 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓去年以來，需求雖傳出減緩，不過，矽晶圓產品報價並未出現大幅修正，不過，近日市場法人表示，近期12吋矽晶圓主要客戶，包括記憶體及晶圓代工廠的需求並不強勁，產業需求平淡，因此，不僅對相關的矽晶圓個股上半年展望看淡，市場法人並預期，矽晶圓去化庫存可能延長至第3季。

近半年以來，全球半導體大環境景氣不佳，晶圓代工和記憶體上半年需求仍保守，除了手機銷售仍不熱絡、消費性電子處淡季、庫存水位高、Intel CPU缺貨以及中國經濟成長趨緩再加上貿易戰衝擊，第1季全球晶圓代工產值即年衰退有2位數的水準；而在記憶體產業，目前仍是供過於求的趨勢，在客戶需求未明顯回升下，第2季報價市場仍預期持續下跌。

富邦投顧指出，在半導體矽晶圓兩大應用需求保守下，矽晶圓第2季報價恐怕仍有小幅修正壓力，不過，近日市場法人表示，記憶體市場仍是影響矽晶圓較明顯的因素，而目前記憶體市況看起來仍處於低潮，近日國內法人認為，記憶體的庫存去化，有可能延伸到今年第3季，市場的供需才能逐漸回復正常。

富邦投顧並預期，今年12吋矽晶圓年增約1.2%，8吋矽晶圓年增約1%，都較先前預期減少，主要是反應今年以來，市場端的庫存去化步調並不如預期，除了預期後市矽晶圓將在今年全年呈現小幅供過於求之外。

富邦投顧也認為，在今年市場供需經過調整之後，明年之後，整體市場受惠半導體在5G、車用電子、自動駕駛、工業4.0等需求明顯增加之下，12吋及8吋矽晶圓將重新回到供不應求的情況，對矽晶圓產業長期仍正面看待。