基金龍虎榜 陸股走強相關基金受惠

2019-04-06 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



觀察近一周全球主要股市表現，當中尤以中國股市表現最為強勁，一舉包辦全球主要股市漲幅前四名，依序分別為深證成指7.86%、中小板指數7.67%、創業板指數7.6%、上海綜合指數6%，連帶投信發行海外股票基金中，近一周也以大中華基金和A股基金表現最為亮眼，前十名清一色為這兩類型基金，且績效都在7%之上，上榜的基金包括群益大中華雙力優勢、富邦大中華成長、摩根中國A股、保德信中國品牌等基金。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，今年來在美中貿易關係出現轉圜、聯準會立場由鷹轉鴿，帶動市場風險偏好轉佳，股市出現估值修復行情，中國股市更在官方政策托底下反彈強勁。

謝天翎表示，整體來看，現階段陸股本益比仍低於十年長期均值，評價面仍具吸引力，且中國官方政策持續加碼，亦有助修復市場信心，並吸引資金透過滬深港通加碼，在上述條件支持下，可望支持股市表現企穩，後續表現仍不看淡，在投資布局方面，建議可留意科技、消費、金融、通信等行業，關注具備業績表現及股利穩定增長之標的。

國內基金的近期表現上，群益長安基金經理人王耀龍則是指出，在美中貿易爭端放緩，以及主要央行貨幣政策仍區鴿派之下，短期台股大盤風險不高，惟現階段指數遇2018年高檔壓力區，短期料呈高檔區間整理能性較高，後續來講仍須觀察基本面否回溫、外資期現貨方向、中美貿易進展、新台幣匯率走勢。

在投資策略方面，建議仍以選股為主。產業方面，可朝具成長性、趨勢向上之題材配置，現階段仍看好AMD概念股、高速傳輸、光學鏡頭、5G網通、資料中心等市場需求看升之相關族群表現。