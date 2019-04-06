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技術面翻多 3月以來法人大買逾10億強勢股

2019-04-06 10:49經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近期台股在國際股市走強帶動下，台股指數再寫下今年新高，且技術面上，台股指數已重新站回短中長期均線上，選股策略上，市場法人認為，要選擇跟上大盤創高腳步的個股，以目前股價同步已站上所有均線、近期股價創今年新高，且法人3月以來大力買進的個股為主，選出個股包括台積電（2330）、台達電及群聯等11檔技術翻多法人大買股。

台股指數本波在外資及內資聯手買超下，台股指數3日高點來到10,741點，再寫下波段新高，同時，也是今年以來指數新高。

市場分析師表示，就技術面來看，目前台股指數重新站回所有均線之上，而外資及內資投信法人也呈現買超動作，因此，選股上，建議以個股在技術面上跟上台股腳步，且獲利得法人資金青睞的個股較佳。

在技術面上的篩選，市場分析師建議，以上漲腳步跟上大盤創高較佳。

因此，選出股價近10個交易中，股價高點曾創下今年以來股價新高的個股，此外，以3日的收盤價來看，目前股價也和台股大盤同步，站上5日、10日、月線、季線、半年線及年線，所有短中長期均線較好。

而在籌碼面上，4月才三個交易日，不過，外資法人已累積買超逾199億元，累積自三月以來，外資買超台股215億元，投信累積自三月以來也買超台股11.3億元。

因此，統計3月以來，法人買超金額已逾10億元個股，可以檢視出，近一個多月的時間，內、外資法人為後市積極布局的標的及布局方向。

篩選出上述技術面及籌碼面均符合條件的相關個股中，電子股仍是內、外資法人的布局重心，其中，台股龍頭台積電，外資法人三月以來已累積買超逾166億元最多。

此外，台股重要權值股中，台達電及鴻海也都是近一個多月以來，外資大力買超重點，近一個多月累積買超金額也分別逾69億元及39億元，其餘電子股中，包括PCB股的欣興、健鼎、聯茂；代工廠的緯創；記憶體模組的群聯；網通相關的智邦；IC設計股的聯詠均在其中，11檔個股中，惟一一檔非電子股是中租-KY，近期該股也仍維持向上趨勢，市場法人認為，這些兼具技術面及籌碼面的個股，後市仍值得投資人留意追蹤。

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