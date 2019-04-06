股海指南針／景氣乍暖還寒 中小股活跳跳

2019-04-06 00:18 經濟日報 林成蔭



影響股市漲跌的原因不勝枚舉，但整體歸納起來可以分成 : 景氣、資金、信心三大種類，這三者如果齊全，漲勢綿延不斷，過去幾年即是如此，如果，只有其中一或兩種成熟，如有資金缺景氣，則行情來的快去得急，或景氣好轉但資金和信心不夠，則漲勢溫吞，需要耐心。

年初以來的股市走高即反映貿易爭端乍見曙光，美國聯準會帶頭高「鴿」連續衝高，資金和信心上揚，不過，當美國三大指數要挑戰歷史高點，台灣加權指數闖入2018年前三季的10,500~11,270點的實質套牢區，漲勢開始鈍化，即是在等待景氣再現。

本波經濟動能在去年開始減緩，何時重回上升軌道眾說紛紜，國際貨幣基金組織（IMF）指出，全球經濟處境微妙，七成的經濟將在今年放緩，但短期內不會出現衰退，預計2019年下半年和2020年將出現部分成長，換言之，景氣固然疲弱，但應是「軟著陸」，經濟可以避免落入真正的衰退。

4月初公布的美國3月ISM製造業指數為55.3，較前月的54.2回升；日本的3月製造業採購經理人指數（PMI）終值為49.2，較2月終值48.9回溫；中國尤為突出，其3月官方製造業PMI為50.5，是2018年10月以來高點，代表民間的財新3月製造業PMI則是50.8，亦較上一次的49.9為高；僅歐元區較為弱勢，3月製造業PMI終值為47.5，是2013年4月以最低。

台灣的3月的製造業PMI為48.8，雖仍低於50的榮枯分界線，但受訪廠商對未來展望指數是去年9月以來首次擴張，大部分業者認為保守觀望氣氛逐漸消失，非製造業經理人指數（NMI）則來到53.3，負責調查的中經院指出，不排除最壞的情況可能已經過去，果真如此，金融市場後市可期。

特別提醒的是，景氣乍暖還寒，指數空間想像有限，大型股如台積電、台塑集團、中鋼、國泰金、鴻海等龍頭股或大立光等高價股在1月的9,319拉出第一波後，進入震盪輪動模式，資金開始流竄，同樣是牛市，但「主角換人做做看」。

從第1季的報酬率觀察，以大型股為主的元大台灣50 ETF漲幅為4.8%，不如台灣加權指數漲幅為9.3%，而加權指數的表現，則低於元大中型100 ETF漲幅11.6%，櫃買指數漲幅12.9%，可以看出中小型股主導本波攻勢的特色。

例如生技醫療股本多不大，剛脫離浩鼎事件的陰影，即可能吸引買盤歸隊；再者，食品股中的休閒食品類，不受景氣興衰影響，運動休閒風持續在全球發酵，除耐吉以外，專業瑜珈服裝及用品製造商Lululemon也創下歷史新高，其來有自，成衣布料、鞋帽材料等業者均可追蹤。

去年最兇悍的族群是「缺貨概念股」，上市櫃企業2018年總獲利為2.19兆元，較前年稍低，其中除了股王大立光每股純益（EPS）高達181.67元外，被動元件族群的國巨每股獲利高達80.3元、華新科40.75元，矽晶圓的環球晶達31.18元都是搶眼的數字，但產品報價的波動也造就股價急漲急跌。

今年產業環境已然改變，電子元件不再缺貨，法人預估這些族群的年度EPS幾乎都較去年持平或下修，漲勢重演前次盛況不易，倒是智慧手機銷售隻數成長不再，對代工和組裝業者而言將面臨殺價搶單局面，但多鏡頭和全屏趨勢崛起，需求增加可以預期，5G的基礎建設也將啟動，是電子業今年焦點。（作者是資深證券分析師）