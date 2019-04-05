離岸風電股蓄勢待發

2019-04-05 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



離岸風電產業在今年的農曆年前拍板定案重要的躉購費率之後，離岸風電風場開發商積極開始作業，台廠供應鏈除依已敲定的合約進行之外，也準備迎接新的合約釋出 。

經濟部今年1月30日公布2019年離岸風電躉購費率每度5.5元；另外，也發出沃旭能源兩座風場及NPI、玉山能源的海龍風場籌設許可，CIP兩座風場及中鋼風場的籌設許可也將發出。群益投顧評估，2019年離岸風電躉購費率較預估的提高，且各風場籌設許可也陸續核發，有利各開發商進行後續開發進度，由於2021年後開發的風場將負擔國產化義務，預估2019~2020年各台灣相關零組件廠商可逐漸受惠。

經濟部還將提出區塊開發方案，預估 2026~2030 年每年釋出 1GW 的裝機許可。2017年底前通過環評的 19 個風場，總裝置容量約為10GW，其中已有約5.5GW獲得許可在2025年前開發，另有約4.5~5GW風場未開發。

經濟部曾表示，為延續本土化風電產業鏈效益，預估2025年後的區塊開發也將納入國產化要求，也預計讓各廠商展現其價格競爭力。

目前離岸風電指標股的上緯投控（3708）、台船、世紀鋼等後續仍有新合約可簽定，對未來業績帶來貢獻之外，其他如中鋼構、新光鋼及永冠-KY等公司也可望受惠。

法人表示，雖然離岸風電族群目前尚未顯現其已入帳的營收，股價已先反應離岸風電未來可望帶進的業績，不過，因後續還有新合約之外，離岸風電產業後續延伸的商機仍十分龐大，包括維修等中長期的合約，甚至日本、印度也開始發展離岸風電，台廠供應鏈累積經驗之後，還有搶食海外離岸風電商機的機會。