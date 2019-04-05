東京奧運題材加溫運動休閒股

2019-04-05 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



隨著全球運動風潮持續旺盛，明（2020）年東京奧運題材的發酵，台灣運動休閒產業族群也迎來較大商機，隨著進入春夏季的運動消費旺季，相關個股表現值得關注 。

儒鴻（1476）純電商客戶部分， 品牌與通路發展較佳也是公司未來著重目標。 明年上半年有中大型客戶加入，偏重休閒運動料為外品牌。

永豐投顧說，聚陽目前接單已到今年第三季左右，展望全年，因品牌客戶近年採取集中供應鏈的策略，以及通路客戶的電商平台仰賴聚陽協助提供服飾研發設計，2019年聚陽前五大客戶成長幅度預估平均在10％左右。

永豐投顧表示，隨著健康議題愈來愈受到重視，運動產業商機蓬勃發展，選股方向包括：2019年成長趨勢明確的產業與個股，例如歐洲銷售火熱的電動自行車、Nike轉型效益下的受惠族；中美貿易戰白名單，例如從台灣出口的自行車與電動自行車不受中美貿易戰關稅影響、東南亞生產比重高的製鞋族群。

永豐投顧說，相關受惠個股包括美利達，美利達屬於中美貿易戰白名單，且電動自行車銷售火熱推升2019年獲利成長明確；豐泰受惠於Nike對今年展望樂觀、東南亞工廠啟動擴廠，2019年獲利看俏，且東南亞生產比重高，受中美貿易戰影響不大 。

永豐投顧說，據統計，全球運動鞋市場有600-700億美元的規模，2011-2018年複合成長率7％。中國大陸、印度與新興市場中產階級擴增及運動健身風氣盛行，民眾衣鞋類支出意願高，為未來具有成長潛力的市場。Nike製鞋的代工鞋廠約5〜6家，這當中包括豐泰、寶成等等，豐泰占Nike滲透率約16.7%。

群益投顧表示，豐泰今年產能年增率將達10%，優於前三年的7至10%；並看好Nike訂單將持續穩定增加，而且Nike鞋類銷售成長強勁，其季度鞋類營收連兩季年增為10-12%，高於過去兩年平均5%水準，可望帶動相關供應廠的業績表現。