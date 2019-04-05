不甩貿易戰 生技股踽踽獨行

2019-04-05 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中美貿易戰雖有緩和且進入談判階段，不過，中美貿易戰何時能完全底定落幕尚存變數，不過，生技醫療產業較不受到貿易戰的影響，還是可依照其個別產業題材有發揮空間 。

永豐投顧表示 ，醫美雙雄的麗豐-KY（4137）及佐登-KY今（2019）年在持續展店並推出新產品等方式拉升單店營業額下，整體營運續揚無虞，麗豐整體營運動能成長無虞，佐登今年營收及獲利創高可期。

2019年麗豐在展店規畫上仍維持淨增加400-500家店，除持續推出新系列產品外，針對成效效果佳的精準護膚活動，公司也會加強活動力道下，預期單店營業額將再成長5-10％。

佐登今年預計於五大區域再開設3-5 間診所，預估可貢獻1-2 億元營收，整體而言，2019 年佐登中國市場在展店數增及加大醫美業務發展下，營收也可望再度成長 。

大陸保健食品市場隨人民重視健康、養生等意識升高下，整體市場仍呈蓬勃發展狀。永豐投顧表示，葡萄王和大江今年在產能端皆有大幅擴產，且產品也持續推陳出新刺激訂單需求下，預估兩家公司在大陸市場今年營運動能將可延續2018年高成長表現。

此外，大陸新版電商法2019年1月1日落地執行，葡萄王及大江於大陸市場的客戶皆為合規廠商，該法執行對其營運無影響且在其他不合規廠商退出市場下，反而有助其市占率提高，進而對葡萄王及大江長期訂單需求將為正面挹注。

群益投顧表示，浩鼎單株抗體新藥2018年11月獲美國胰臟癌孤兒藥資格， AdagloxadSimolenin（OBI-822）去年第三季進入三期臨床。市場關注的OBI-822預計在2022年完成三期期中分析，2023年完成主要療效指標解盲。