親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

道瓊向上攻堅 清明後台股挑戰10,800關卡

2019-04-05 09:26經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

清明節連續假期進入第二天！美股周四表現漲跌互見，由於美國總統川普將會見中國大陸副總理劉鶴，外媒傳出，川普屆時將宣布川習會日前，道瓊指數受到激勵，收盤上漲超過150點。法人認為，雖然市場清明變盤說再起，但美股在連假期間再度攻堅，台股多方格局未變，加權指數仍有向上挑戰機會。

根據歷史經驗，清明節連續假期後台股往往陷入震盪，由於去年度財報利多已發酵完畢，加上進入五月繳稅季，大股東有賣股繳稅的傳統，台股向上趨勢因此受到考驗。

不過考量台股上市、上櫃指數今年以來雙雙漲逾1成，OTC指數挾著中小型類股股本小、企業獲利佳的優勢，走勢今年以來「看回不回」，累計年漲幅達到14.35%，加上觀察國際股市全球資金行情應該還沒結束，市場分析師認為，台股多方格局未變，預期台股等長假結束後將會補出新的量能，並向上挑戰10,800關卡。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股加權指數目前本淨比為1.66倍，位於1.45倍～1.92倍的歷史區間，集中市場殖利率也達4.12%，來到歷史區間2.28%～4.81%的上緣，顯示在評價面合理且殖利率條件有撐下，預期上檔仍有空間持續推升，下檔則有低接買盤的承接力道，第2季整體將呈現高檔震盪格局，是否有效突破前波高點則有待觀察。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今年以來震盪走高，儘管三月中受到美國長短天期殖利率倒掛影響，加權指數仍維持「驚驚漲」走勢，目前台股技術面面臨頸線壓力區，指數震盪加劇，觀盤須留意3月份營收、第一季表現，個股偏離基本太多恐遇修正逆風，市場逢高追價意願也可能會減弱，若國際股市再釋出更大的利多，則可望推升台股大盤趨勢向上。

台新投顧副總黃文清表示，雖然清明連假前最後一個交易日台股呈現量縮價漲，不過近兩個交易日美股表現氣勢大振，預期下周台股可望與美國連動，向上挑戰10,800關卡；至於基本面，由於市場普遍預期3月份台股營收月增率會有不錯的表現，有望推動個股漲勢，但面對接下來的季報數，台股難免面臨震盪，吹噓上漲的個股不易抵擋空方襲擊。

整體而言，市場分析師對於台股後市仍算樂觀，尤其是國際股市與台股屬連動關係，若中美貿易大戰釋出最大利多，台股將有機會維持向上趨勢，不過在此之前台股將先面臨季報考驗，因此四月份台股將走一段「回歸基本面」的道路。

根據歷史經驗，清明節連續假期後台股往往陷入震盪，由於去年度財報利多已發酵完畢，加...
根據歷史經驗，清明節連續假期後台股往往陷入震盪，由於去年度財報利多已發酵完畢，加上進入五月繳稅季，大股東有賣股繳稅的傳統，台股向上趨勢因此受到考驗。聯合報系資料照
分享

台股個股
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

台股進入盤整 宜選「二高一低」概念股

2019-04-05 09:23

記憶體持續減產 業者看好下半年需求回升

2019-04-05 09:25

外資偏多 指數可望震盪向上

2019-04-05 00:24

4月大盤 上有壓下有撐

2019-04-05 00:24

工具機需求回溫 這三檔可期

2019-04-05 09:19

壽險靈活操作 相中特別股

2019-04-05 00:49

壽險業加碼台股 鎖定高配息標的

2019-04-05 00:49

壽險持股揭祕 大買台積

2019-04-05 00:49

5G供應鏈 資金卡位

2019-04-05 00:24

八家業績發表會 22日開跑

2019-04-05 00:24

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

就市論勢／自行車、IC設計 擁利基

2019-04-04 22:21

員工分紅誰最大方？大立光、可成名列二、三 這間公司居冠

2019-04-04 19:57

清明變盤？軋空行情可望延續至4月中

2019-04-04 18:51

外資首季買超逾千億 最愛元大金

2019-04-04 13:21

股東會熱季 瞄準「2高1低」股

2019-04-04 13:21

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章！

2019-04-04 09:51

就市論勢／雲端、資料中心 帶勁

2019-04-03 00:00

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 16:57

蘋果 非蘋較勁 台供應鏈股水漲船高

2019-04-01 08:57

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

搭上財報公布潮 搶賺價值股商機

2019-03-29 15:16

穿戴式裝置異軍突起！ 概念股正夯 哪些最吸金？

2019-03-29 12:09

清明變盤 台股名人堂 高手買什麼？

2019-03-29 12:06

4月行情強棒出擊 震盪盤中找黑馬股

2019-03-29 08:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

員工分紅誰最大方？大立光、可成名列二、三 這間公司居冠

2019-04-04 19:57

13檔高獲利成長率、高殖利率、低本益比股 盤面焦點

2019-04-04 10:55

股東會熱季 瞄準「2高1低」股

2019-04-04 13:21

壽險持股揭祕 大買台積

2019-04-05 00:49

清明變盤？軋空行情可望延續至4月中

2019-04-04 18:51

外資首季買超逾千億 最愛元大金

2019-04-04 13:21

AI時代 這三大產業可望先受惠

2019-04-04 11:38

華為新機概念股 聚光

2019-04-04 22:20

智慧機新功能吸睛 華為、三星概念股成關注焦點

2019-04-04 11:39

5G供應鏈 資金卡位

2019-04-05 00:24

5G時代來臨 零組件廠可望受惠

2019-04-04 11:38

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

壽險業加碼台股 鎖定高配息標的

2019-04-05 00:49

壽險靈活操作 相中特別股

2019-04-05 00:49

智慧音箱、無線耳機鏈 靚

2019-04-04 22:20

COF材料需求熱 頎邦受惠

2019-04-04 22:20

母親節檔期撐腰 醫美股第二季亮眼

2019-04-04 10:57

股王大立光3月營收較2月大增逾5成 優於預期

2019-04-05 08:37

成衣業第2季接單旺 儒鴻聚陽看俏

2019-04-04 10:58

台塑四寶獲利 Q2將回神

2019-04-04 22:20

八家業績發表會 22日開跑

2019-04-05 00:24

三陽電動機車 改款搶市

2019-04-04 22:20

多頭氣盛不懼長假效應 能源及陸港股ETF本周大漲

2019-04-04 19:15

輝達新品效應 微星、技嘉Q2不淡

2019-04-04 22:20

長華強攻製造 銀彈上膛

2019-04-04 22:20

4月大盤 上有壓下有撐

2019-04-05 00:24

大宇資、宇峻 傳捷報

2019-04-04 22:24

茶飲業雙雄擴大海外版圖 營運吃補

2019-04-04 10:55

外資偏多 指數可望震盪向上

2019-04-05 00:24

橘子、智冠 改版手遊連發

2019-04-04 22:24

東泥推建案 總銷衝4億

2019-04-04 22:20

就市論勢／自行車、IC設計 擁利基

2019-04-04 22:21

超商雙雄 搶母親節商機

2019-04-04 22:24

網家 手機銷量逆勢增65%

2019-04-04 22:24

工具機需求回溫 這三檔可期

2019-04-05 09:19

客思達-KY 強化通路布局

2019-04-04 22:20

台股進入盤整 宜選「二高一低」概念股

2019-04-05 09:23

創業家 拚AI大數據行銷

2019-04-04 22:24

光學股今年各擁題材 產業後市看好

2019-04-05 09:24

記憶體持續減產 業者看好下半年需求回升

2019-04-05 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top