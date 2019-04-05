道瓊向上攻堅 清明後台股挑戰10,800關卡

2019-04-05 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



清明節連續假期進入第二天！美股周四表現漲跌互見，由於美國總統川普將會見中國大陸副總理劉鶴，外媒傳出，川普屆時將宣布川習會日前，道瓊指數受到激勵，收盤上漲超過150點。法人認為，雖然市場清明變盤說再起，但美股在連假期間再度攻堅，台股多方格局未變，加權指數仍有向上挑戰機會。

根據歷史經驗，清明節連續假期後台股往往陷入震盪，由於去年度財報利多已發酵完畢，加上進入五月繳稅季，大股東有賣股繳稅的傳統，台股向上趨勢因此受到考驗。

不過考量台股上市、上櫃指數今年以來雙雙漲逾1成，OTC指數挾著中小型類股股本小、企業獲利佳的優勢，走勢今年以來「看回不回」，累計年漲幅達到14.35%，加上觀察國際股市全球資金行情應該還沒結束，市場分析師認為，台股多方格局未變，預期台股等長假結束後將會補出新的量能，並向上挑戰10,800關卡。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股加權指數目前本淨比為1.66倍，位於1.45倍～1.92倍的歷史區間，集中市場殖利率也達4.12%，來到歷史區間2.28%～4.81%的上緣，顯示在評價面合理且殖利率條件有撐下，預期上檔仍有空間持續推升，下檔則有低接買盤的承接力道，第2季整體將呈現高檔震盪格局，是否有效突破前波高點則有待觀察。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今年以來震盪走高，儘管三月中受到美國長短天期殖利率倒掛影響，加權指數仍維持「驚驚漲」走勢，目前台股技術面面臨頸線壓力區，指數震盪加劇，觀盤須留意3月份營收、第一季表現，個股偏離基本太多恐遇修正逆風，市場逢高追價意願也可能會減弱，若國際股市再釋出更大的利多，則可望推升台股大盤趨勢向上。

台新投顧副總黃文清表示，雖然清明連假前最後一個交易日台股呈現量縮價漲，不過近兩個交易日美股表現氣勢大振，預期下周台股可望與美國連動，向上挑戰10,800關卡；至於基本面，由於市場普遍預期3月份台股營收月增率會有不錯的表現，有望推動個股漲勢，但面對接下來的季報數，台股難免面臨震盪，吹噓上漲的個股不易抵擋空方襲擊。