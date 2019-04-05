記憶體持續減產 業者看好下半年需求回升

2019-04-05 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股三大記憶體廠，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）三大記憶體廠對今年的記憶體市況預期，上半年市場將處於去化庫存，產業回升最快只能期待下半年，而全年影響市場供需的最大變數則是美中貿易後續發展，不過，業者也表示，近日美光宣布將減產5%，雖然對市場總體供給影響數量並不算太大，不過，仍對可望對記憶體市場下半年回升有正面助益。

今年第一季全球記憶體價格原本就看下跌，不過，第一季的價格跌幅卻是超過原先市場預期，其中，DRAM首季價格跌幅從原先預估的下跌20%至25%，擴大到逼近30%，是2011年以來單季最大跌幅；至於NAND Flash雖然供需情況相對較好，但今年第一季的價格跌幅也達到20%，同樣也是超出市場預估幅度，同時也也比去年各季都重，雖然業者多數預期，在第一季跌幅明顯較預期更大之後，第二季跌幅更有機會收斂，但是在需求仍沒有明顯回溫之前，市況仍不易樂觀。

去年記憶體市場，年初NAND Flash開始跌價，第4季DRAM也守不住，在貿易戰、全球經濟成長減緩、手機與消費電子產品銷售停滯，今年供過於求更嚴重，近日美國記憶體廠美光（Micron）表明將減產5%。

對此，南亞科總經理李培瑛表示，對產業來說具有正面的意義，產品價格跌幅可望趨緩，他並預期，第二季DRAM價格跌幅將會逐步縮小，而第三季適逢產業旺季，行動記憶體與消費型記憶體等產品需求，可望因此升溫。