台股進入盤整 宜選「二高一低」概念股

2019-04-05 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



受惠權值股去年度財報優於市場預期，加上3月份美中兩大國ISM指數優於市場預期，台股加權指數在清明連假前最後一個交易日突破10,700關卡，展望第二季投資配置，法人認為，選股應側重「二高一低」概念股，也就是低本益比、低股價淨值比、高殖利率，有望達到進可攻、退可守的效果。

凱基開創基金經理人顏克丞指出，隨著大盤指數基期墊高，加上全球景氣增幅趨緩、市場氣氛轉趨保守下，預料指數短線可能出現拉回修正，基於台股進入盤整格局，選股策略上宜挑選雙低一高（低本益比、低股價淨值比、高殖利率）的概念股，具備評價面便宜且保有防禦性質，兼顧風險與報酬的平衡。

台新投顧副總黃文卿表示，第二季是台股除權息旺季，面臨季報數字考驗後，預期資金將轉往高殖利率股，目前台股平均殖利率約4%，若以美國目前十年期公債殖利率約2.5%，對外資都形成一定的誘因，預期短線資金將轉往具高殖利率保護的個股，但為了避免陷入賺了股利賠了股本的窘境中，應留意個股的營運前景，另外也看好防禦力強的傳產股，以及落後補漲的金融股。