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工具機需求回溫 這三檔可期

2019-04-05 09:19經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

工具機今天景氣開始自谷底復甦，上游龍頭亞德客-KY（1590）、上銀（2049）、全球傳動（4540）及直得（1597）再度受到市場資金青睞；法人看好第二季就會開始回春。

法人分析，自動化需求低迷已觸底，包括日本工具機工業會 (JMTBA) 訂單已連續兩個月自過去兩個下行周期谷底已改善；日本THK預期訂單將於第1季觸底，第2季起有機會轉好。

第三在持續惡化了一年後，日本經濟產業省 (METI) 電子零組件與裝置的出貨庫存年增差已連續三個月改善。另外，就目前景氣來看，預計基本面不會再進一步惡化，估計工具機業者下半年優於上半年，訂單動能需求改善，客戶庫存消耗至合宜水位，顯示自動化產業已有所改善。

台股分析師也認為，工具機3月庫存回補需求浮現，經過一段時間整理後，工具機產品平均銷售價格（ASP）在1月調降之後已經開始回穩，預估第1季業績可望築底，再加上台幣貶值的不變，有利於外銷出口業者。

國內的業界也認為，第2季開始自動化產業下滑可望落底，開始出現逐季復甦，產業需求可望在下半年回溫，3月各家的訂單有復甦的跡象，氣動元件、滾珠花鍵和單軸機器人相關需求，中短期看好5G通訊相關製程新生產線的拉貨需求。

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