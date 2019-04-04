多頭氣盛不懼長假效應 能源及陸港股ETF本周大漲

2019-04-04 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



全球股市再啟多頭行情，本周台股雖然只有三個交易日，但做多的ETF表現出色，以原油、陸港股、科技等正向槓桿ETF最為出色，VIX ETF量增但價縮，最為弱勢。

油價持續偏多，原油ETF價量俱揚，重新受到投資人青睞。元大S&P原油正2（00672L）本周大漲10.8%，華頓S&P布蘭特正2漲近7.2%，分別為本周所有ETF漲幅冠、亞軍。

陸股本周走多，短短三個交易日，上證指數接連攻占3,100點、3,200點，累計三天上逾4%。陸港股相關ETF以國泰中國A50+U大漲6.7%最優，為本周所有ETF漲幅第三名。中信中國50正2漲近6.5%，FH香港正2漲6.2%，分列第四、五名。

台股受惠於國際股市多頭走勢，加權指數站上10,700點，全周上漲0.6%。相關ETF中，本周以元大台商50漲4%最優，其次是元大富櫃50漲3.1%、元大電子漲2.7%。

陸股ETF仍然大量吸金，但全球股市多頭激發避險需求，VIX ETF量能升溫，以3日來說，富邦VIX以16.7萬張的交易量衝到冠軍，再來是元大滬深300正2的15.5萬張、富邦上証正2的3.3萬張、元大台灣50反1的2.5萬張、元大S&P原油正2的2.7萬張。

新ETF忙著搶市，三周以來共有復華、富邦、元大及群益投信共11檔ETF掛牌。本周才三個交易日，就有五檔ETF掛牌，分別為元大10年IG銀行債（00786B）、元大10年IG醫療債（00787B）、元大10年IG電能債（00788B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B），清一色為債券ETF。