AI時代 這三大產業可望先受惠

2019-04-04 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



AI（人工智慧）時代來臨，當人們還在擔心，機器人會不會取代人類工作職缺的時候，已有部分產業率先使用AI技術，法人指出，安全監控、智慧工廠、智慧汽車將是三大率先受惠產業。

安全監控方面，受惠於人臉辨識功能，不管是交通管理，還是居家住宅，都可以透過AI系統進行監控，只是，從成本來看，AI影音監控功能價格目前仍高於傳統監控價格，但隨著上游零組件成本逐漸降低，可望驅動滲透率提升，帶動價格逐步下降，推動市場規模逐漸擴大。

智慧工廠方面，現階段已有許多廠房導入自動化設備，雖可減少人員僱用，但是，許多製程耗材到達一定使用次數時，必須停線重新更換，如何在耗材用盡前、或者產線出現問題前，提前運用AI系統輔助判斷，則是下一階段智慧工廠重視的課題；已經運用AI模型輔助的企業更表示，透過AI系統，可大幅提高生產效率與降低檢驗人員的工作負荷，也可讓產品出貨品質更加穩定，提升整體營運綜效。

全球品牌大廠陸續導入自動駕駛功能，然而，現階段智慧汽車都還必須要有駕駛在車上才能使用自動駕駛功能，「無人駕駛車」已是智慧汽車下一階段研發重點；法人表示，無人駕駛車必須配備大量電子元件以及控制系統，預估2021年時，全球無人駕駛車市場規模將達到70.3億元，2035年時，全球無人駕駛車銷量將達2,100萬輛。