母親節檔期撐腰 醫美股第二季亮眼

2019-04-04 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美容保養產業第二季有母親節檔期加持，營收可望較首季成長。法人估，龍頭股麗豐-KY（4137）第二季營收可望較首季成長15%，佐登-KY（4190）迎來母親節檔期，加上今年有心產品面市，法人估，營收季增率上看兩成。羅麗芬-KY（6666）則會在今年中發表身體養生新品，包括肩頸、女性私密處保養等項目，預估今年營運將逐季成長。

麗豐-KY表示，將對換季敏弱肌修護保養需求推出一系列線上、線下行銷活動，另外，也採取新媒體行銷策略，包括與蒙面小熊的甜蜜王國、小喬體育、荔枝、藍月亮等異業品牌在微博上聯合行銷，替集團企業形象和產品注入更年輕化的元素。

佐登-KY表示，今年台灣母親節活動從3月15日至5月31日，主打新課程體驗與白金密集淡煥白斑筆等新產品。中國市場則主打自行研發生產的高單價頂級抗老保養產品「BA-5 肌密抗皺原液」，採用創新研發的專利成份BA-5，搭配推出抗老新課程「肌因彈潤課程」，預期可望帶動母親節檔期銷售。

佐登-KY今年並計畫透過直營、加盟、大陸區域授權代理，門市家數目標達到台灣160家、大陸545家、馬來西亞18家、大陸醫美院所5家，合計共728家。今年開始更在廣州、廈門、武漢、成都、長沙、北京等大城拓點，涵蓋中國大陸華東、華中、華北、華南及西南區域，展開新營運模式，包括行動醫美團隊服務。

羅麗芬-KY表示，公司已簽約鍾麗緹女士作為品牌形象代言人，預計於今天第二季於中國境內各項衛視及央視大量投放帶狀廣告，可望帶動業績表現。