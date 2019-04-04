13檔高獲利成長率、高殖利率、低本益比股 盤面焦點

2019-04-04 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



【記者葉子菁／即時報導】股東會旺季即將登場，近期上市櫃公司也相繼公布股息配發狀況，專家建議，現階段投資操作上可留意2018年獲利高成長、高殖利率、低本益比的「二高一低」股，將成為攻守皆宜的標的。

根據CMoney統計，2018年獲利成長、現金殖利率高於5%、本益比低的「二高一低」股，且近兩周獲得三大法人青睞買超逾千張的個股包括緯創（3231）、興富發、亞泥、盟立、新纖、勤誠、敦南、高技、鑽全、敦陽科、德律、潤隆、義隆等13檔。

其中，從2018獲利成長率來看，以鑽全年成長4倍表現最為亮眼，興富發、潤隆年成長率高達2倍，亞泥、盟立、新纖也有逾1倍的成長;若從本益比來看，盟立低於10倍，亞泥、新纖也約為10倍左右。若以買超張數來看，近兩週則以緯創獲法人買超逾十萬冠居地一，興富發、亞泥也獲法人買超逾萬張，其餘買超張數則在7649-1567張不等間。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前上市櫃公司相繼公布股息配發狀況，現金殖利率高的個股是誘使投資人買進的重要因素之一，不過更重要的是需慎防賺股息、賠價差的狀況發生，因此建議投資人在選股時，要回過頭檢視個股的基本面表現，除了去年獲利成長外，今年獲利也要能穩健向上，除此之外，也可以綜合個股本益比去考量。