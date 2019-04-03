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孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

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益航因重大訊息待公布 4月8日暫停交易

2019-04-03 19:58經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

益航（2601）今（3）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意4月8日暫停交易。

益航持股中國大陸百貨公司大洋股份超過五成，今年累計前兩個月營收為14.23億元，年增4.3%；去年全年營收稅後純益僅賺640萬元，和前年5.64億元相比，年減98.8%，每股純益0.01元。

益航將在6月28召開股東常會，今股價收12.25元，上漲0.15元。

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