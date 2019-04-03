大江3月營收8.49億元 年增86%

2019-04-03 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



大江生醫（8436）3日公告3月營收，約8.49億元，年增86.7%，首季累計營收約25.84億元，年增102.6％，寫同期新高紀錄。大江執行副總廖偉傑表示，大江第2季維持「平穩中略見成長」，相較首季應該是更好。

廖偉傑表示， 今年大陸調降「增值稅」於4月1日上路，從16%調降到13%，對產業而言雖屬利多，但大江部分客戶延緩3月拉貨，本來可以做得更好，整體而言仍交出不錯的成績單，未來相信業績仍能繼續向上邁進。大江3日股價收416元，上漲4元。

廖偉傑表示，大陸市場長線來看，因為中產階級的崛起，可望帶動保健品市場走揚，近期雖大陸市場有部分修正，讓原本能夠更好的3月業績受到影響，在此同時大江在國際市場的拓展上，並未停下腳步，期許未來營運成績會更好，

法人指出，大江今年上半年營運應與去年下半年數字相仿，目前大江訂單能見度無法預測下半年營運，但持平而言，下半年起單月營收仍有機會挑戰10億元大關，但仍要看實際營收數字。

大江去年營運大豐收，自去年3月起，營收連月創下新高，迄去年12月為止，連續十個月的營收均改寫新紀錄，去年12月單月營收達到9.67億元，離10億元的門檻僅一步之遙，去年全年營收80.98億元，較前年翻倍，全年稅後純益約17.94億元，每股稅後純益（EPS）17.79元。