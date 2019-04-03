聯嘉3月業績創新高 今年業績成長可期

2019-04-03 19:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



LED車用元件與模組廠聯嘉（6288）於今日公布3月合併營收為3.65億元，創歷史新高，月增幅度為10.6％。法人預期，該公司今年業績有望逐季增長。

聯嘉去年業績站上歷史高峰，年增幅度逾二成，今年第1季合併營收則為10.05億元，年增21.9％。法人看好，該公司今年接單情況頗佳，全年業績年增率有機會挑戰三成，創新高在望。

聯嘉今年車燈訂單增溫，尤其來自電動車大廠特斯拉的訂單可望大增，至於號誌燈與路燈等業務，該公司的策略是傾向優先承接高毛利產品訂單。