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花旗大動作調升台股目標 由9,700大幅拉升到10,850點

2019-04-03 17:47經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股迎接清明長假，但外資買買買、買不停，今（3）日盤中再創10,741點波段新高；花旗環球證券最新報告，預期下半年半導體景氣復甦，還會助陣行情攻高，將台股今年目標指數由9,700點，大幅拉高到10,850點，上調點數達1,150點！

這也是日前滙豐調高台股目標指數後，今年第二家做調升的外資，而有別於滙豐保持台股「減碼」，花旗一直對台股偏多，不僅自去年底來，預期半導體景氣在近期落底，也積極啟動利基型科技股的研究追蹤。

花旗環球證券台股研究部主管徐振志表示，此次調高台股目標的原因有二，包括一是花旗預期半導體景氣將復甦，時點就在下半年，而且有很高的機率延續到2020年，二是針對台股本益比預估，花旗除往前推進考量明年上半年的獲利狀況，也基於景氣循環採用更高的13.4倍本益比，此前9,700點為12.5倍。

報告並強調，現在就是景氣預備落底的關鍵點（call the bottom）。日前花旗經濟研究團隊獨立研發的亞洲半導體領先指數（CASLI），涵蓋亞洲30大重量級半導體公司的財務數據及DRAM、NAND等材料報價趨勢，表明現階段為景氣下行底部，此也呼應有愈來愈多公司看好需求改善。

徐振志指出，花旗預期復甦將是緩慢而且溫和的過程，就市場表現而言，多數利空已被反映，股價因此有估值重新上調契機。此外，花旗也預期美中貿易摩擦取得良好協議，4、5月看到最終成果，由於台灣經濟表現高度倚賴中國，受惠度不言而喻。

花旗另建議投資人於景氣好轉前，逢低布局基本面具利基的聯詠（3034）、頎邦、台達電及微星，非科技股以寶雅取代巨大為首選。至於與其他外資比，花旗的10,850點，為僅次於大和高點估11,300點（該券商區間估9,100-11,300點）及滙豐10,880點的第三高。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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