跟壽險業學買股！國壽去年加碼聯發科、南山大買中信金

2019-04-03 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



學壽險業買股！保險公司投資力求長期穩健與高配息，與定存股概念不謀而合，又有專業投資團隊背書，其持股名單可作為現在瘋存股族重要口袋名單參考。隨各壽險金控公布年報，最新核心持股也曝了光，國壽2018年核心持股除了台積電、大立光外，榜上名單精測、南亞科out！聯發科in！聯發科採覆蓋法的總持股來到8.8萬張之多。另外南山人壽去年大舉加碼中信金與台積電，另外四大金控去年新發行特別股，南山也是全數囊括買了不少。

壽險業除了長期穩健持有的備供出售股票外，也有帳列短期處分用途會影響損益的短打股，年報公布後可一窺其靈活的操作策略。不過受到九號會計公報影響，各大壽險普遍都將核心持股改採覆蓋法，減少對財報影響，因此多數從備供出售，改列為損益按公允價值持有的金融資產資（交易目的）項目。

據國泰人壽2017年財報顯示，當時列在短期交易帳上的持有股票前四高，依市值高低分別是大立光221張、台積電3,220張、精測525張與南亞科的4,709張；不過此部份是擺在短期交易部位，若加計長期持有的備供出售的部位，台積電尚有25.8萬張之多，合計2017年國壽約持有台積電26.12萬張，其他個股因為沒有達到該會計科目的5%所以沒有各別揭露。國壽發言人林昭廷也證實，去年公司確實有加碼台積電。

但到了2018年財報，因應會計準則九號公報上路，國壽依新規定將台積電持股改採覆蓋法FVTPL列帳，放在透過損益按公允價值持有的金融資產資下，這部份從去年的26.12萬張提高到去年底變30萬104張，亦即一年內國壽加碼了台積電高達3.87萬張，以目前市價246.5元來計算，光加碼台積電大約市值在56.7億元左右。

除了去年每股配發8元現金股利、今年改季季配全年要發10元股利的台積電外，去年每股配息72.5元的股王大立光，國壽也加碼不少，2018年財報顯示採FVTPL持有的大立光張數高達6,642張，跟前一年的擺在交易項下僅221張相比，成長不少，不過公司強調之前沒有揭露不代表，但大立光財報公布，國壽去年已成為其最大民間股東之一，這批股票目前市值約301億元左右。

至於前一年未出現在榜單上的聯發科，截至2018年底國壽持有共8萬8099張，雖然聯發科去年每股配息10元，僅略高於前一年的9.5元，但以年均價280元來計算，股息殖利率都還有3.6%左右，以其龍頭地位，獲利配息都算穩健，對壽險業穩健配息標準來看亦是不錯的標的。

南山人壽方面2017年的備供出售的核心持股為日月光、台達電、中華電與兆豐金，但到了2018年底財報揭露，損益按公允價值帳下的持股股票，除了前一年的台達電依舊持有4.6萬張外，核心持股最多的變成台積電7.6萬張與中信金34.12萬張，其他國泰金、富邦金、台新金、中信金發行的特別股也買了1.6~11.27萬張不等，台泥特別股也買了3萬張。

國壽於第4季法說會上表示，今年將持續鎖定高股息股票進行加碼。國壽去年投資股票總計帳面上收到股息收入高達242億元，2015年以來年年投資股票現金股利都在200億元以上，今年目標亦要維持此高標準。南山人壽去年全年現金股利直追國泰人壽、富邦人壽，去年有逾100億元的現金股息收入。