親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

跟壽險業學買股！國壽去年加碼聯發科、南山大買中信金

2019-04-03 17:27經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

學壽險業買股！保險公司投資力求長期穩健與高配息，與定存股概念不謀而合，又有專業投資團隊背書，其持股名單可作為現在瘋存股族重要口袋名單參考。隨各壽險金控公布年報，最新核心持股也曝了光，國壽2018年核心持股除了台積電、大立光外，榜上名單精測、南亞科out！聯發科in！聯發科採覆蓋法的總持股來到8.8萬張之多。另外南山人壽去年大舉加碼中信金與台積電，另外四大金控去年新發行特別股，南山也是全數囊括買了不少。

壽險業除了長期穩健持有的備供出售股票外，也有帳列短期處分用途會影響損益的短打股，年報公布後可一窺其靈活的操作策略。不過受到九號會計公報影響，各大壽險普遍都將核心持股改採覆蓋法，減少對財報影響，因此多數從備供出售，改列為損益按公允價值持有的金融資產資（交易目的）項目。

據國泰人壽2017年財報顯示，當時列在短期交易帳上的持有股票前四高，依市值高低分別是大立光221張、台積電3,220張、精測525張與南亞科的4,709張；不過此部份是擺在短期交易部位，若加計長期持有的備供出售的部位，台積電尚有25.8萬張之多，合計2017年國壽約持有台積電26.12萬張，其他個股因為沒有達到該會計科目的5%所以沒有各別揭露。國壽發言人林昭廷也證實，去年公司確實有加碼台積電。

但到了2018年財報，因應會計準則九號公報上路，國壽依新規定將台積電持股改採覆蓋法FVTPL列帳，放在透過損益按公允價值持有的金融資產資下，這部份從去年的26.12萬張提高到去年底變30萬104張，亦即一年內國壽加碼了台積電高達3.87萬張，以目前市價246.5元來計算，光加碼台積電大約市值在56.7億元左右。

除了去年每股配發8元現金股利、今年改季季配全年要發10元股利的台積電外，去年每股配息72.5元的股王大立光，國壽也加碼不少，2018年財報顯示採FVTPL持有的大立光張數高達6,642張，跟前一年的擺在交易項下僅221張相比，成長不少，不過公司強調之前沒有揭露不代表，但大立光財報公布，國壽去年已成為其最大民間股東之一，這批股票目前市值約301億元左右。

至於前一年未出現在榜單上的聯發科，截至2018年底國壽持有共8萬8099張，雖然聯發科去年每股配息10元，僅略高於前一年的9.5元，但以年均價280元來計算，股息殖利率都還有3.6%左右，以其龍頭地位，獲利配息都算穩健，對壽險業穩健配息標準來看亦是不錯的標的。

南山人壽方面2017年的備供出售的核心持股為日月光、台達電、中華電與兆豐金，但到了2018年底財報揭露，損益按公允價值帳下的持股股票，除了前一年的台達電依舊持有4.6萬張外，核心持股最多的變成台積電7.6萬張與中信金34.12萬張，其他國泰金、富邦金、台新金、中信金發行的特別股也買了1.6~11.27萬張不等，台泥特別股也買了3萬張。

國壽於第4季法說會上表示，今年將持續鎖定高股息股票進行加碼。國壽去年投資股票總計帳面上收到股息收入高達242億元，2015年以來年年投資股票現金股利都在200億元以上，今年目標亦要維持此高標準。南山人壽去年全年現金股利直追國泰人壽、富邦人壽，去年有逾100億元的現金股息收入。

台積電國壽
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

法人：生技聚焦題材、本夢比

2019-04-03 14:38

受貨併購效應+出貨旺季 岳豐強彈

2019-04-03 14:38

比特幣暴漲 挖礦股開趴

2019-04-03 14:38

大飲土地交易有「詭」? 跌停賣單高掛

2019-04-03 14:38

大飲2度重訊 還是說不清

2019-04-03 14:38

台股連假前夕震盪小漲 站上10700點

2019-04-03 14:24

大陸國際ETF多樣化 多空皆宜 看得到也吃得到

2019-04-03 14:03

傳統車零等觸底回溫 利基型個股股價表現空間較大

2019-04-03 14:00

美股Q1強漲13% 法人：好戲在後頭

2019-04-03 13:46

被動元件領軍 台股漲14.08點收10,704

2019-04-03 13:45

滬指半日升7點 深成指跌4點

2019-04-03 13:26

美股Q1強漲13% 法人仍看好美股多頭格局延續

2019-04-03 12:41

台股創波段高點後拉回 10700點上下震盪

2019-04-03 12:15

三大因素支撐台股持穩 尾盤留意壓寶買盤

2019-04-03 12:11

影／17年來台股大變革 逐筆交易擬真平台上線

2019-04-03 11:52

被動型基金進場 台股買盤添柴火

2019-04-03 11:26

法人：產品價跌、庫存調整未止 中立看待被動元件族群

2019-04-03 11:23

朋億總座許宗政：2019年展望審慎樂觀

2019-04-03 11:12

大飲股價跌停鎖住 成交36張委賣2,500張

2019-04-03 11:06

A股開市下滑 有色金屬水泥股走軟

2019-04-03 10:54

比特幣一度攻上5千美元 挖礦股狂歡

2019-04-03 10:31

3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02

台股開盤漲34.87點

2019-04-03 09:31

買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

2019-04-03 09:10

清明連假來臨 法人估台股震盪機會高

2019-04-03 08:23

3月營收及Q1季報將登場 關注股王權王展望

2019-04-03 08:12

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27

股息、殖利率雙高 領漲

2019-04-03 01:10

內外資加碼 台股資金行情有影

2019-04-03 01:10

IC設計工具機 超人氣指標股

2019-04-03 00:59

4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58

就市論勢／雲端、資料中心 帶勁

2019-04-03 00:00

台股十大高價股 洗牌

2019-04-02 23:32

財報未公布 大飲、華電、清惠4月8日起停止買賣

2019-04-02 20:26

外資本周來大買超 這檔股票連2天居外資買超冠軍

2019-04-02 17:53

首例！大飲重訊記者會說不清楚 被證交所要求暫停

2019-04-02 17:32

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 16:57

外資點將可望開啟有基之彈 這幾檔股票成亮點

2019-04-02 15:42

台股10,700得而復失收漲47.67點 三大法人買超93.52億

2019-04-02 15:04
看更多

熱門文章

股息、殖利率雙高 領漲

2019-04-03 01:10

3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02

財報未公布 大飲、華電、清惠4月8日起停止買賣

2019-04-02 20:26

日月光目標價 外資調升

2019-04-02 23:52

誠美材 下周起全額交割

2019-04-02 23:52

大飲重訊仍交待不清 證交所將裁罰

2019-04-03 09:08

內外資加碼 台股資金行情有影

2019-04-03 01:10

台股十大高價股 洗牌

2019-04-02 23:32

IC設計工具機 超人氣指標股

2019-04-03 00:59

不讓股東失望 兆豐金股利估1.7元

2019-04-02 23:19

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27

上緯風電材料 打世界盃

2019-04-02 23:52

台達電宣布 公開收購取得泰達電42.85%股權

2019-04-02 18:21

兆豐金現金股息上看1.7元 殖利率估定存5倍以上

2019-04-02 23:56

蘋果西打廠商財報不明 最嚴重恐下市

2019-04-03 00:33

阿文師：連假過完留意軋空後的殺多單

2019-04-03 12:17

同業看問題／大飲產品「一支獨秀」 風險大

2019-04-02 23:20

中裕 3月營收創新高

2019-04-02 23:54

南茂到9月底 擬處分9100張易華電股票

2019-04-02 18:10

朋億 握40億訂單

2019-04-02 23:52

證交所宣布 千興不銹鋼4月8日恢復交易

2019-04-02 22:34

聯詠 今年營收拚增一成

2019-04-02 23:52

4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58

宏捷科3月營收 月增一成

2019-04-02 18:06

敦泰車用IDC 有望年底出貨

2019-04-02 23:52

被動元件領軍 台股漲14.08點收10,704

2019-04-03 13:45

離岸風電風場將進入開發期 概念股發威

2019-04-03 10:00

和鑫受惠華映訂單移轉效應 股價攻漲停飆二年高點

2019-04-03 11:55

比特幣一度攻上5千美元 挖礦股狂歡

2019-04-03 10:31

大飲財報難產 8日停牌

2019-04-02 23:26

金融股存股 精選這三檔

2019-04-03 15:25

台積電、聯發科 四檔靚

2019-04-02 23:39

影／17年來台股大變革 逐筆交易擬真平台上線

2019-04-03 11:52

大飲股價跌停鎖住 成交36張委賣2,500張

2019-04-03 11:06

法人：生技聚焦題材、本夢比

2019-04-03 14:38

龍邦處分資產 獲利10億

2019-04-02 23:52

大同旗下 尚志又跌停板

2019-04-02 23:52

AMD將推新處理器 祥碩股價率先表態漲逾4%

2019-04-03 09:50

清明連假來臨 法人估台股震盪機會高

2019-04-03 08:23

三大因素支撐台股持穩 尾盤留意壓寶買盤

2019-04-03 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top