第1季財報密集公布期間 留意台股轉折點

2019-04-03 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



日盛高科技基金經理人黃俊斌表示，3月市場聚焦在美國聯準會（Fed）對後續資金寬鬆的態度與否，近期Fed對資金採用較為寬鬆的態度，包含暫不升息，且表示要在9月停止縮表，帶動市場對資金面的信心度加強，也引領全球股市上揚。

在樂觀氣氛中，卻也潛藏美國經濟面表現不佳的訊號，3月底出現利率倒掛的訊號後，一度引起金融市場的恐慌，但隨後又被亮眼的經濟數據ISM帶動股市上揚，預料今年市場將圍繞在資金面的信心與實體經濟基本面的交互作用，美國經濟只要不惡化，美股仍是朝多頭格局發展。

黃俊斌指出，台股加權指數今年以來漲點高達1,200點，理論上指數要進入整理，但考量4月進入融券回補高峰期，因此在籌碼面上仍有利多頭發展，類股輪漲的態勢明顯且主流股轉換的速度有加快的跡象，預料第1季財報密集公布期間，會是指數轉折時點。

後續將持續觀察第1季財報公布狀況，並關注第2季甚至下半年的營運有無變化，半導體則聚焦在大廠庫存回補的情況，上述基本面將牽動台股第2季的指數漲跌。

黃俊斌分析，產業方面，可留意兼具低基期、籌碼安定的族群，例如NAND Flash、散熱、高速傳輸、ABF、AI相關領域。