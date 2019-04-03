金融股存股 精選這三檔

2019-04-03 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台灣存股族最愛金融股，但壽險型金控受到資本市場波動影響，去年普遍有淨值項下未實現損失，加上因應IFRS 17會計制度，金管會主委顧立雄呼籲壽險業應厚實淨值與資本，兩大壽險型金控業者迄未公布股利，引起存股族對金融股的疑慮。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威分析，壽險業發放現金股利須經核准，依保險局公布，2015到2018年曾被核准發現金股利只有七家，發出現金股利約725億元。

今年中壽、三商壽已確定不發放現金股利，預計要送件申請發現金股利的壽險業者，則有康健人壽與合庫人壽，整體而言，壽險獲利回饋股東比例並不高，且波動度也頗大。

扣除壽險業，金融股仍是存股族適合的投資標的嗎?

呂漢威說，從現金殖利率的角度來看，金融股現金股利殖利率高於4%的標的仍多，截至3月底，金融股之中，高於5%的個股，計有群益期的7.23%、新產6.79%、元大期6.05%、永豐金5.58%、華票5.39%、致和證5.31%、元大金5.13%、中再保5.06%，優於台股現金殖利率平均值。

存股族通常希望穩定領息，且波動度不要太高，以免進場時點欠佳，賺了股息，賠了價差。如以殖利率4%以上、過去10年都配息，且殖利率波動度低三大標準來篩選，可選出遠東銀、永豐金及新產這三檔個股，既配息，波動度也低，值得存股族考慮。

但呂漢威也提醒投資人，股票不是定存，要依公司每個年度的營運狀況，如果有賺錢，股東才可以依出資比例（股份）分紅，拿到股票股利，或者現金股利。現金股利，也稱為股息，這就是股票配息的來源。公司因為每年賺的錢多寡不一，配息也會跟著高高低低，不見得每年都一樣。