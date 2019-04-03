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日職／王柏融第4打席接殺 3次得點圈有人未建功

被動元件領軍 台股漲14.08點收10,704

2019-04-03 13:45經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

清明連續假期開始，台股休市四天，大盤指數遭受較大賣壓，買盤也相對保守。台股指數今（3）日攻抵10,700點關卡之上，進入技術面的頸線壓力區，大盤指數走勢顯得相對溫吞，終場收盤指數為10,704.38點，上漲14.08點，成交量1,160.04億元；本周交易三日，大盤周K線呈現帶長下影線的十字線，周線上漲63.34點。

台積電（2330）今日雖仍在平盤之上，但買盤力道相對昨日較弱，連續兩天強勢的鴻海今日出現明顯回檔整理，大立光多數時間在平盤之下遊走，蘋概三王股走勢相對疲軟，未能再大幅拉抬指數走揚；但被動元件今日竄出領軍，國巨、華新科、華容與金展科等股上漲。

正崴、永彰、立端、世禾、利勤、宇峻、撼訊與承業醫等股呈現量增價揚的強競表現；易華電、台光電、彩晶等股則出現較大賣壓。

日盛投顧表示，現階段上檔較大壓力區落在去年第3季的頭部整理型態，頸線位置約在10,700點附近，整個頭部型態約在10,700~11,200點附近，由於頭部型態壓力沈重，成交金額必須穩定增加，技術面最好是20日均量能夠出現走揚，否則台股恐怕難脫年線10,400點附近至頭部頸線10,700點附近的區間整理格局。

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