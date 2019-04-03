美股Q1強漲13% 法人仍看好美股多頭格局延續

2019-04-03 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美股第1季大漲13%，創近20年以來首季最佳表現。法人進一步統計，自1980年以來，S&P 500指數若單季漲幅超過13%，後3個月上漲機率超過9成。因此即便短線面臨獲利了結雜音，但仍看好美股多頭格局將會延續。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，美股第1季力挽狂瀾，以S&P 500指數為代表，單季強漲13.07%，不僅創下2009年第3季以來最大單季漲幅紀錄，同時也是近20年首季最佳表現。展望後市，貿易戰造成經濟前景混沌不明，同時市場多空消息交雜，投資人陷入進退兩難狀態。

若鑑往可以知來，從歷史數據上，可一窺美股下一步走勢。根據Bloomberg資料統計，自1980年以來，S&P 500指數共12次單季漲幅超過13%，爾後3個月、6個月與1年的上漲機率持續偏高，都在75%以上，尤其後3個月勝率超過9成，顯示美股多頭格局通常至少延續一個季度以上。

若從漲幅觀察，後3個月、後6個月與後1年平均上漲5.77%、8.95%與11.81%，呈現逐季走高情形，說明後市仍有波段高點可期。

葉菀婷表示，過去美股單季大漲後，後市通常漲勝於跌。而回歸當前環境，貿易戰是牽動經濟與股市的關鍵指標，隨著美國明年將舉行總統大選，現任總統川普、也是發起貿易戰的舵手，必定使出渾身解數，造就經濟與財富擴張榮景，因此貿易戰必須見好就收。

其次，美國聯準會貨幣政策再度轉向寬鬆，讓原本預期即將結束的資金盛宴進入延長賽，可望為股市再次帶來資金動能。

綜合歷史數據與現況，葉菀婷認為，美股今年多頭續攻的機率仍高，現在還不到獲利了結的時候，反而應該留意震盪拉回反手加碼。若風險承受度相對較低的投資人，可採取定期定額、分散策略，分批布局全球型股票基金，或以美股搭配美國公債、投資等級企業債的方式，降低波動度。