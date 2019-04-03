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三大因素支撐台股持穩 尾盤留意壓寶買盤

2019-04-03 12:11經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今（3）日在清明節長假前呈現量縮震盪格局，早盤再衝關10,700點關卡，一度拉升至10,741.56點，盤中漲勢略有縮小，法人認為，在國際股市穩定、美中貿易戰朝向好的方向發展、外資正面等三大因素支撐下，大盤表現持穩，代表賣壓已消化的差不多了，尾盤反而可以留意是否有押寶買盤進場。

台股今日以10,725.17點開出，一度衝高到10,741.56點後漲幅縮小，盤中低點觸及近平盤的10,690.23點，盤面上印刷電路板群群表現亮眼，欣興、建榮、大量等股走揚，另外，工業電腦的同亨攻上漲停，部分被動元件也是上漲。

證券分析師黃漢成指出，今日大盤在長假前呈現量縮持穩，算是不錯的表現，代表在前兩天已消化大部分的節前賣壓，反倒是先前出場的投資人是否在清明節過後回補持股，是值得留意的觀察重點，尾盤可以關注是否有押寶買盤進場。

黃漢成認為，在3月營收即將公布下，由於2月基期低，成長的利多將可望推升個股表現，加上將進入股東會旺季，公司派作多下，有助股價表現，預期大盤指數將呈現高點震盪，值得留意的族群包括印刷電路板、被動元件、蘋概股等類股中基期低的個股，在3月營收成長下，可望有新一波的漲勢。

台股今（3）日在清明節長假前呈現量縮震盪格局，早盤再衝關10,700點關卡，一度...
台股今（3）日在清明節長假前呈現量縮震盪格局，早盤再衝關10,700點關卡，一度拉升至10,741.56點，盤中漲勢略有縮小。 圖／聯合報系資料照片
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