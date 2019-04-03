被動型基金進場 台股買盤添柴火

2019-04-03 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



外資在4月第一周買超金額逼近200億元，法人追蹤這批買盤來自被動型基金的可能性很高，也造成台股指數不斷走高；在中小型股的軋空題材逐漸消退後，值得留意接下來績優權值股動向。

台灣證交所統計，外資今年1月買超369.5億元、2月買超647.2億元、3月買超16.8億元，4月第一周交易僅三日的買超力道已明顯增強。

國泰證券證期處分析師吳佩奇表示，觀察4月的外資操作，中長線外資券商聯手買超，短線外資券商與官股券商轉為調節；從台指期留倉部位也看出外資多單續增，大額交易人持續保守，大盤指數趨向呈現偏上漲。

法人表示，台股指數今年持續走高，上漲點數超過1,000點、漲幅超過10%，除了主動型基金的買盤介入之外，近期買盤則是以被動型基金隨指數權數調整而追價台股，也因此台積電（2330）等台灣50成分股的買盤增強，台灣50指數走勢也與台股指數雷同。

法人表示，國際情勢還是外資機構最為關心之處，因短線漲幅已高，部分主動型基金調節持股，卻被被動型基金接走，後續如果國際情勢沒太大變化，美中貿易談判及英國脫歐的情勢轉佳，很可能會再激勵主動型基金買盤回流台股，主動型與被動型基金的互動對台股可望產生正向力量，接下來可留意以台積電與台灣50的買賣盤力道變化。