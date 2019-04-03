朋億總座許宗政：2019年展望審慎樂觀

2019-04-03 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



朋億（6613）總經理許宗政表示，由於今年接到的製程設備訂單較多，目前蘇州冠博廠呈供不應求的滿載熱況。蘇州新擴建5,000平方米廠房，預計6月投產，將進行最適化的產線調整，於下半年始貢獻產能。展望2019年，美中貿易單影響客戶下單雖有遞延現象，對今年景氣仍審慎樂觀。

朋億參加OTC舉辦的「富櫃200指數」成分股主題業績發表會，總經理許宗政表示，朋億去年營收與獲利雙創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為16.5元。董事會擬配發15元現金股利，以昨日收盤價175元計算，現金殖利率逾8.5%。

朋億已訂未交在手訂單近40億元，雖然較去年同期略減，但主要是承接新建廠的大型工案；且製程設備的接單暢旺，以在手訂單來看，已超過去年的六成比重。估計2019年的毛利率可望較去年（平均毛利率22.62%）略為成長。

許宗政表示，朋億位於蘇州的冠博廠，主要生產半導體及LED濕製程設備，目前產能滿載、供不應求。已展開擴建新廠作業，預計本季完工，6月即可投產；朋億將展開提升生產效率的產線最佳化調整作業，估計新廠對營收及獲利的貢獻度會遞延，今年下半年會有挹助。

朋億表示，美中貿易戰去年第四季的確造成客戶投資呈遞延情況，今年首季因為有農曆春節的關係，客戶也不急著下訂。進入第2季，整體來看有回溫跡象，客戶還是有持續詢價動作，水、氣、化和濕製程設備約六成以上，工程案較去年略少。

去年在中國客戶大有斬獲的朋億指出，從中國晶圓廠擴張速度來看，中國晶圓廠擴廠速度積極，目前有望的案子相當多。

SEMI預估遇到中美貿易戰，減緩成長，不過貿易衝突減緩後2019年可望恢復成長，2020年成長到170億元，成長幅度相當驚人，產業趨勢來講，朋億今明兩年在半導體產業的接單展望，審慎樂觀看待。