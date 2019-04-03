大飲股價跌停鎖住 成交36張委賣2,500張

2019-04-03 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



生產「蘋果西打」的大飲（1213），今天股價出現跌停鎖住，來到8.75元，截至10點30分止，成交總量只有36張，較前一日363張大幅減少，由於8日開始將暫停交易，今天委買量達到2,500張。今天因重大訊息鬼打牆說明不清，無法給投資人一個正確訊息，將被證交所裁罰5萬元。

大飲資本額為5.66元，去年蘋果西打產品出包，財務損失2,400萬元，也讓大飲出現虧損，大飲去年營收5.94億元，稅後虧6,239萬元，每股虧1.1元；該公司去年大手筆的買賣三筆土地6.4億元，然而根據107年的財報顯示，現金及約當現金餘額較前一年度的1.95億元減少，只剩下3,813萬元。

這次會計師不認同的還是在三筆不動產交易，由於過往的關係人交易，也讓大飲爆發掏空疑雲，根據股市觀測站資料及經濟部商業司的登記，經查與大飲不動產的交易對像旭順、國信食品都疑似關係人交易。