比特幣一度攻上5千美元 挖礦股狂歡

2019-04-03 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



加密貨幣指標比特幣昨（2）日暴漲兩成，一度叩關一比特幣兌5,000美元關卡，帶動台灣顯卡廠漲勢，今（3）日相關「挖礦」概念股延續昨日上漲氣勢，包含撼訊（6150）、映泰（2399）、技嘉（2376）、承啟（2425）、麗臺（2465）早盤大漲表態。

比特幣自昨日中午4,100多美元價位，突然驚驚漲，最高一度升至5,000美元大關，單日漲幅高達兩成，是自去年4月以來最大單日漲幅。

據加密貨幣網站coindesk數據，比特幣自攀上近期高點後，昨日晚上雖然熄火回落至4,700多美元，但今早又重啟漲勢，在4,900至5,000美元上下區間震盪。

對於比特幣為何單日驚驚漲，市場目前無定論。倫敦虛擬貨幣公司BCB Group執行長Oliver von Landsberg-Sadie指出，比特幣暴漲，可能是一筆約1億美元演算法訂單，規模大約2萬比特幣，同時間下到三大交易所，啟動買盤點火。

由於昨日適逢歐美愚人節，各種誇張說法不脛而走。包含美國證券交易委員會 （SEC）批准兩檔比特幣 ETF的愚人節玩笑，意外發揮激勵效果。甚至有人說1億美元大單神秘買家是一向批評比特幣的股神巴菲特回心轉意，開始買進比特幣，進而引爆市場行情。