3理由推升鴻海股價 法人：拉回整理是正面

2019-04-03 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）近日來成為盤面上的重要焦點，外資連續買超六個交易日，合計買超68,052張，4月以來更是連續高居外資買超個股冠軍，法人指出，由於股價落底出現底部訊號、外資調高目標價及總統選舉題材等三大因素，推升鴻海股價漲勢；今（3）日早盤開高後翻黑，法人則是認為，在價量背離下，拉回整理是正面。

鴻海去年財報表現優於市場預期，且外資翻多看待，調高目標價及投資評，加上外界傳出力拱董事長郭台銘參選總統的消息等，讓4月一開始，鴻海股價就呈現強漲的攻勢，證券分析師張陳浩分析，蘋概股今年來成為盤面焦點，且呈現輪動，鴻海在3月21日季線走平，築底現象明顯，吸引買盤進場。

張陳浩指出，股價落底出現底部訊號，季線翻揚，代表位階位於起漲點，只要是拉回都是買點，鴻海在三大題材加持下呈現上漲攻勢，但昨日則是留下長上影線且量縮，呈現價量背離的情況，拉回整理有助後續再攻。

鴻海今日仍有消息傳出，外電報導將在未來幾周內，在印度開始試產最新的iPhone；另外，根據鴻海財報，去年每股純益8.03元，截至去年底，帳上的現金及約當現金7,886.62億元，市場關注鴻海的股利政策，是否可能再次現金減金，拉高配發給股東的現金股利，張陳浩認為，現金減資有助拉高股東權益報酬率及EPS，投資人多以正向解讀居多。

鴻海今日以82.3元開高，一度拉升到82.7元，但逢高賣壓出現，早盤翻黑下滑至80.9元，盤中跌幅1.21%。