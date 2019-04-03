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上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

今日台股盤前重點掃描

2019-04-03 07:27經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

一、內外資加碼 台股資金行情有影

台股昨（2）日無畏長假效應，受惠國際套利資金及內資布局籌碼等資金行情現蹤下，推升集中、櫃買雙市再創波段收盤新高。市場專家預期，台股後市仍有高點可期。受美股大漲激勵，台股昨日開高，蘋概三王強勢表態，終場加權指數漲47點，收10,690點，創半年來、及本波反彈收盤高點，自年初低點反彈以來漲幅已逾14%。

二、砸806億 台塑攜澳商開發鐵礦砂

澳洲Fortsecue金屬集團（FMG）2日宣布，旗下FMG磁鐵礦公司將和國內台塑集團旗下部門，再斥資26億美元（約新台幣806億元），對位於澳洲西部的磁鐵礦砂產區進行第二階段開發，台塑集團鋼鐵事業朝上游礦源整合再下一城。

三、罕見動作 玉晶光斥資18億擴產

光學鏡頭廠玉晶光日前罕見宣布，今年擬斥資18.82億元添購機器設備，較去年大增73%，也是六年來最大投資，業界解讀，玉晶光大手筆擴充產能，可能為蘋果今、明年新品預作暖身，不排除搶攻下半年iPhone三鏡頭商機，與大立光分食訂單。

四、鴻海傳在印度試產新iPhone

知情人士透露，在蘋果正試圖拉抬印度銷售業績之際，鴻海集團將在未來幾周內，於印度開始試產最新的iPhone。彭博資訊報導，消息人士指出，鴻海這次是在位於清奈郊區的工廠，啟動之前進行試產iPhone X系列機種的所有生產線。

五、大同債權銀行 曝險570億

金管會昨（2）日公布大同集團在銀行曝險金額，整個集團授信餘額共570億元，其中華映、綠能因財務有問題，各銀行已相繼提列呆帳準備，整個集團銀行提列呆帳準備至少55億元以上。

六、大飲財報難產 8日停牌

主打蘋果西打的老牌飲料廠大飲公司，因去年度財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，昨（2）日召開重大訊息記者會說明，但被問及後續因應策略時，大飲代理發言人洪松輝僅不斷重複表示須跟會計師溝通協調，並沒具體說明內容，記者會罕見中斷，證交所要求今日重新召開記者說明會，並公告將在4月8日停牌。

七、股息、殖利率雙高 領漲

台股昨（2）日震盪盤堅，10,700點關卡得而復失；現階段市場聚焦股息效應，台泥（1101）、群益期、晶華、中光電等「雙高」族群，因現金股息、股息殖利率齊步耀眼，躍居盤面領漲抗跌的主要指標。

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