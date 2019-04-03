4月行情 盯四關鍵

2019-04-03 00:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股3月在外資被動式等基金大舉回流中，行情一路看回不回表現強勢。展望4月行情，美中貿易戰、美股與台股企業第1季獲利、上市櫃公司法說會與董事會、英國脫歐等等關鍵，將牽動4月多空敏感神經，市場專家預期行情震盪雖加劇，但指數仍有機會挑戰10,800高點。

彙總台新、統一、第一金、富邦、華南等大型投顧的資料，台股今年4月最注意的大事件，首推美中貿易戰談判的進一步演變，另外，除年報以公布外，10日的3月與第1季營收，還有中旬開始，股王大立光、權王台積電揭開新一季重量級法說周的序幕，美股的蘋果、高通等科技巨擘也展開新一季的超級財周等，均受到高度矚目。

此外，時序也逐漸進入上市櫃公司董事會、股東會的高峰，股利引發的高現金殖利率、融券回補的軋空等題材，將是另一多方焦點。

台新投顧總經理李鎮宇、富邦投顧董事長蕭乾祥指出，美中貿易戰談判進入新一階段，但觀察近期變化，川習會由3月延後至6月、市場更盛傳將在4月登場，其中，是否納入中國貿易改革的執行機制，以確保中國履行承諾的立場分歧，加上美國總統川普近期對達成協議的態度再反覆，均將是全球股市必需觀察的焦點。

統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光認為，4月上旬過後的大立光、台積電等重量級指標股法說會，對第1季獲利表現、第2季展望等基本面內容，將是市場放大檢視台股波段行情是否可持續上漲的關鍵。