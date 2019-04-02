外資本周來大買超 這檔股票連2天居外資買超冠軍

2019-04-02 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海。 聯合報系資料照片／記者尹慧中攝影 分享 facebook 台股今(2)日收在10,690.3點，上漲47.67點，三大法人買超93.52億元，其中以外資買超80.41億元最高，統計外資本周2個交易日合計買超171.76億元，鴻海(2317)已連續兩天居外資買超冠軍，合計買超64,198張，統計外資已連續6天買超鴻海。

台股大盤持續往上攻高中，今日一度突破10,700點關卡，最高衝達10,728.38點，終場以10,690.3點作收，統計三大法人也是全數買超，其中外資買超80.41億元，已是連續4天買超台股，合計4天外資買超台股177.5億元。

統計外資今日買超前十大個股中，以買超鴻海20453張最多、其次是緯創，單日外資買超14917張、日月光投控以10125張居第三、接下來依序是富邦VIX、旺宏、群創、台積電、亞泥、國泰中國A50正2、元大S&P原油正2。

鴻海獲外資看好，調高投資評等及目標價，繼昨日爆出歷史第三大成交量強漲後，今日仍延續上漲攻勢，早盤以81.8元開高，一度拉高到83.6元，終場收在82元，上漲1.2元，漲幅1.48%，外資持續買超之外，投信買超2,827張，但自營商賣超2,184張，合計三大法人買超21,096張；統計外資連續6天買超鴻海，合計買超68,052張。

外資同樣青睞的個股還有緯創，已連續買超6天，合計買超93,994張；台積電今日獲外資買超6,415張，合計連續3天買超；另外日月光投控也是外資點將看好個股，已連續2天買超。