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龍邦轉讓廈門國貿金融中心30%股權 稅前獲利10.6億元

2019-04-02 16:09經濟日報 記者宋健生╱即時報導

龍邦國際（2514）董事會今（2）日決議通過，龍邦所持有的廈門國貿金融中心開發公司30%股權，正式轉讓合資股東廈門國貿集團，轉讓價為人民幣5.01億元，今天並完成簽約交易。

龍邦昨日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意今日暫停交易一天。龍邦表示，此次轉讓交易，主要考量公司整體運營策略，以及持續推動國內、外投資所需。

今日簽約儀式由龍邦國際董事長林國興與廈門國貿集團總裁高少鏞主持。據了解，在扣除龍邦原本的投資金額後，這項股權轉讓交易的稅前獲利達10.6億元，稅前約可挹注每股約2元獲利。

龍邦係於2011年投資人民幣1.8億元，與大陸國營企業廈門國貿控股集團、廈門國貿集團公司等，共同合資開發兩岸金融中心（湖里規劃區）首個項目。

此項目位於廈門市湖里區的「廈門國貿金融中心」不動產，也是海峽兩岸首次攜手合作完成，並向世界展現的顯著地標建築。

於投資初始著眼於該項目乃廈門市委、巿政府重視推動的重點專案，對於增進兩岸交流、發揮各自優勢，增加市場競爭力、從而精心打造國際5A智慧化甲級辦公商業大樓，迄今已達完工結案並正式納入營運。

龍邦表示，未來將繼續推動深化兩岸商業投資，稟持求同存異合作共贏理念，與大陸百強國營企業交流合作繼續發展。

另一方面，也將依照近年來多元化發展的投資策略，積極投入都會地區不動產開發及營建事業，並鎖定台北市、新北市及台中等精華區土地。

龍邦近期已陸續購入台北內湖及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，大同區土地則參與都市更新合建分屋；另就先前取得台北萬華西園路都更案，目前已整合相當規模且持續辦理都更審議程式中。

至於台中市大坑土地案，目前辦理都市計畫通盤檢討程序中。龍邦表示，今年3月龍邦旗下瑞助營造已正式納入子公司版圖，瑞助營造2018年承攬的工程標案總金額逾120億元，創下成立27年來的新高紀錄。瑞助去年營收80億元，每股稅後純益近2.5元，依舊是龍邦的金雞母。

龍邦在專案金融投資方面，除持有穩健獲利傳產股（泰山、大成鋼），並在景氣循環高點，陸續獲利了結部分長期持有的金融股，近兩年股利收入相當穩定，多介於2億至4億元間，貢獻稅後每股盈餘在0.46元至0.72元間。

廈門金融中心
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