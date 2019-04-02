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陸股瘋牛行情啟動 投資兩撇步看這裡

2019-04-02 14:00經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

陸股瘋牛行情再起，上證指數今年已強漲近28%，漲幅居全球之冠。但投資人多記得，上證指數去年是大跌26%，也是全市場表現最差。陸股波動甚大，投資人該如何投資呢？

群益投信表示，投資陸股有兩撇步：「二年內停利不停損、損益兩平可先出場」，投資人可以兩年為一周期，報酬率達10%可停利，但不建議停損， 若二年內未達報酬率目標，投資損益兩平可先出場。

根據過往資料回測，投資人若在2009年進場定期定額投資陸股，五年累積報酬率是31.89%，若自2010年進場投資，五年累積報酬率是11.52%。

以二年為一投資期間，若有10%報酬率可以先停利。

但若是在2011年或2012年開始進場定期定額陸股，二年期間，上證指數沒有太大表現，投資如損益兩平可以先出場。但如仍虧損，群益投信不建議停損，應持續扣款下去，才有機會虧轉盈。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，中國3月官方製造業PMI由前月的49.2上升至50.5，再度站上景氣榮估點，顯示出中國部分經濟數據持續惡化的情況有所改善。

由於全球主要央行鴿派立場明顯，市場風險偏好轉佳，股市現估值修復行情，目前中國股市雖出現短線反彈，但本益比依然低於十年長期均值，評價面仍具吸引力。

中國經濟活動持續保持韌性，隨著中國官方改革進程持續，經濟發展重質不重速，獲利面上，今明兩年企業獲利預期都預估有15%以上的增長，上修趨勢持續，皆有助為股市提供穩固支撐。

再者，A股納入MSCI指數吸引增量資金，且中長期來看，隨著中國資本市場穩步開放，陸股在國際指數比例可望逐漸提高，流入資金可望擴大，也形成後市的潛在利基，陸股後市表現仍值得期待。

陸股群益
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