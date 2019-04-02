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美中經濟數據激勵 台股開高收漲47.67點

2019-04-02 13:56經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

受美中經濟數據激勵，歐美股市同步收漲，台股今（2）日早盤開高，指數走揚，電子三巨頭領漲電子股，而金融股亦表現不俗，帶動大盤一度衝高到10,700點之上，維持高檔震盪走勢。

終場加權指數漲幅略顯收歛，上漲47.67點，收在10,690.30點，成交量1,333.67億元。

其他電子、電機機械、光電、半導體股、電子零件等類股為盤面上的強勢類股。大牛股鴻海今日連二紅，中小型股表現也活跳跳，電機股直得3月預估營收優於前二個月，目前訂單亦逐步增溫，在業績轉強帶動下，早盤股價走高鎖住漲停板價。

散熱族群泰碩轉型有成，業績自去年下半年展現成長力道，受惠於智慧型手機熱管及大陸 5G基地台出貨放量，今年營運可望逐季走高，股價強漲，接近漲停板價。

中國3月PMI製造業指數優於預期，同時美國3月ISM製造業指數同樣超預期反彈，安撫了投資者對全球經濟增長放緩的擔憂情緒，且近日美中貿易談判屢傳正面進展，加上本周稍晚美中雙方將展開第九輪貿易談判，支持了市場的偏多預期。

法人分析，有鑑於近兩個交易日量能明顯放大，今日指數收在昨日黑K的稍高位置，有助化解短線賣壓，或有進一步上攻機會。

操作上，考量清明連假將至，而美中貿易談判的結果勢必要假節結束後才能反應，儘管市場現有氛圍普遍樂觀，但仍建議適度戒慎，短線可稍逢高調節為宜。

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