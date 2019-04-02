蘋概三王領軍 台股上漲47點收10,690

2019-04-02 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美、中製造業數據表現不俗，舒緩市場對全球經濟放緩的擔憂，美股四大指數昨夜收盤大漲，帶動台股今（2）日開盤持續走強，盤中在蘋概三王領軍下，指數一度躍過10,700點大關，盤中最高至10,728.38點，惟清明連假在即，指數逢高有獲利了結賣壓，終場指數以10,690.30點作收，上漲47.67點，成交量1,333.67億元。

美股昨晚開高走高，由於3月ISM製造業釋放加速擴張訊號，舒緩市場對於全球經濟放緩的擔憂，使得投資人風險偏好改變，美債殖利率跳升激勵金融類股全面上揚，四大指數終場全數大漲，進而帶動亞洲主要股市持續走揚，惟部分亞股開高後面臨調節賣壓，盤中以台股盤中走揚逾0.6%表現最為強勁。

觀察今日盤面台灣50成分股表現，蘋概三王表現強勁，台積電（2330）盤中一度走揚逾1%，鴻海走揚逾2%，大立光則有逾3%漲幅，成為盤勢上的領頭羊，其餘電子股如南亞科、華碩、鴻準、聯發科、可成、日月光投控皆有逾1%的漲幅。

金融股方面，包括富邦金、國泰金、永豐金、中信金、玉山金、台新金與合庫金等，皆為紅盤格局；傳產股方面，則以亞泥走揚近1.5%表現最為強勁，台塑、遠東新也有近1%的漲幅。

其餘盤面上的焦點族群部分，在美中貿易談判取得進展的樂觀情緒下，工具機族群獲得買盤進駐，包括直得、全球傳動亮燈漲停，亞德客-KY、上銀也分別有逾6%及逾5%漲勢。