華映5月13日下市 跌停賣單逾16萬張排隊等

2019-04-02 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華映（2475）因淨值轉負，將在5月13日下市，股價持續跌停深鎖，今（2）日拉出第4根跌停，跌停委賣單高達16萬餘張，小股東排隊等著賣股票，卻面臨求售無門的困境，大同集團另一家將下市的綠能則是連續八根跌停，另外，尚志去年大虧，同樣也是跌停深鎖，已苦吞第9根跌停。

華映將下市，24萬股東手中的股票面臨成為壁紙的命運，華映預計裁員2,500人，已在3月11日依法向主管機關提出大量解僱計畫書，並分別在3月18日、26日及4月1日，在勞動部及桃園市政府勞動局派員主持下，與企業工會進行大量解僱協商，並在4月1日達成協議。

華映表示，將分批公告通知資遣名單，首批資遣對象將在4月10日通知，將依法給予預告期間，並依員工年資區間，分別延後勞動契約之終

止日，以利員工謀職；據了解，已有多家公司將前往華映舉辦說明會徵才，報名參加的員工相踴躍。

大同集團股東權益促進會昨日刊登廣告要求大同、華映說明當年對華映科技關聯交易承諾條件，證交所昨日對華映開罰20萬元，主要是因為經過查核認為華映未盡完整揭露資訊，證交所指出，華映在2017年7月7日曾代子公司華映百慕達公司補充公告，其於2009年間以大陸四家公司股權作價取得華映股權，經查部分事證資訊揭露有未盡完整處。

去年財報出爐，大同集團旗下8家上市櫃公司負債比激增，尤其是華映、綠能、尚志負債比超過三位數，3家公司連日來都是跌停深鎖，華映今日持續重挫跌停，綠能、尚志同樣跌停深鎖，大同開低，盤中下跌2.69%，福華、精英也是下跌。