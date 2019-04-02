矽智財股各鎖定領域 力旺M31創意領軍強攻

2019-04-02 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



近幾年台股矽智財廠商在人工智慧、超級電腦等市場需求增加下，營運表現成長，市場法人認為，鎖定特殊領域的矽智財廠商，今年營運表現值得期待，今日盤中高價矽智財股領軍大漲，其中M31（6643）、力旺（3529）及創意（3443）漲勢最為強勁。

在今年營運仍看好下，今日矽智財相關個股全面走強，其中，高價指標股領漲的情況明顯，除了台積電旗下的創意盤中一度攻上漲停價之外，股價目前居矽智財股之冠的力旺，盤中股價漲幅也達9%，股價高點來到352元，平近期股價高點，另外，M31盤中漲幅也逾8%，股價來到301.5元，股價越過前波高點，短線有機會重新站穩在300元關卡之上，世芯-KKY及智原盤中漲幅也均在3%以上。

力旺去年稅後純益達6.13億元，全年每股稅後純益達8.09元，改寫歷史新高。從營收結構來看，去年有七成營收來自權利金，三成營收來自授權金。展望今年，該公司表示，今年可望在技術授權、設計授權都持續增加，另外，去年衰退的8吋晶圓權利金，可望在兩家最大美國產品公司PMIC放量生產下恢復成長，12吋晶圓權利金成長則來自於新產品的量產以及網通IC等產品貢獻。

M31去年合併營收7.64億元，毛利率達40%，稅後純益2.8億元，賺近一個股本，去年全年每股稅後純益9.77元，目前客戶主要晶圓代工廠和IC設計公司，其中晶圓代工廠客戶已超過10家，IC設計公司則超過200家，該公司具備核心低功耗關鍵技術，可快速提供高效能、低功耗及小面積IP，同時提供整合到量產的技術服務，協助客戶從產品的開發階段到量產時的技術服務，今年營運續看成長。