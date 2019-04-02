觀光轉機股寶得利、紅馬-KY 股價反彈

2019-04-02 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



觀光股寶得利（5301）、紅馬-KY（2928）去年財報皆虧損，不過，寶得利去年下半年已連續兩季轉盈，且虧損已較前一年縮小，紅馬-KY則是去年結束寓教娛樂事業中的Orbi大阪自然體感型教育博物館，全年認列虧損5.69億元，造成去年每股稅後淨損15.39元，但今年可望逐漸恢復過去表現。

兩檔個股今（2）日皆以利空出盡之姿反彈，寶得利盤中來到25.85元，漲幅逾6%；紅馬-KY盤中來到36元，漲幅6.5%。

寶得利去年全年稅後虧損3,316萬元，每股稅後淨損0.24元，較前一年度每股虧損2.24元大幅改善。

寶得利近兩年受國內觀光旅遊市場低迷不振，陸客來台大幅衰退，影響營運表現，也使公司轉戰海外，鎖定馬來西亞市場拓展據點，受惠當地陸客團挹注，提振營運績效。

紅馬-KY表示，2018年公司已結束Orbi大阪自然體感型教育博物館並完成認列虧損，2019年將再無包袱；將會更專注於兩大事業體，包括故鄉納稅與伴手禮的發展，而2018年在日本總務省將故鄉納稅回禮上限降至30％，導致故鄉納稅營收較去年同期下降6.2%，但其毛利卻較去年同期成長7.3%，顯見與大型企業合作已有成效。

紅馬-KY表示，今年起將擴展故鄉納稅異業結盟計劃，憑藉多年推廣伴手禮及故鄉納稅業務，以及與日本各地方自治體培養的長期合作關係，發展故鄉納稅B2B平台；並將透過自主研發的行動網路平台及應用程式介面（API）技術，協助地方自治體將優質的地方特色商品，快速有效的同步刊登於多個日本一線入口網站，可望有效增加瀏覽量及商品曝光度，並提升紅馬故鄉納稅業務的高毛利手續費收入。