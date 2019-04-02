抱股過清明連假？15檔四道金光閃耀股進可攻、退可守

2019-04-02 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中兩國公布製造業數據轉強，緩解全球經濟下滑擔憂，美國三大指數全數上漲，帶動台股早盤突破10,700點關卡。觀察大盤本益比偏低，殖利率逾4％，外資近期買超，且法人看好營運前景的緯創、永豐金等15檔四道金光閃耀股，將是抱股過清明節連續假期的標的。

凱基開創基金經理人顏克丞表示，台股今年第1季一路走升，維持「驚驚漲」走勢，使得大盤指數基期墊高，預料短線上可能小幅回檔修正，基於盤整格局，選股上宜挑選低本益比（PE）且具備高殖利率優勢的標的，顯示評價面便宜又保有防禦性質，以兼顧風險與報酬的平衡。

根據統計，外資周五大舉買超台股65.8億元，其中對於高現金殖利率股、且未來四季本益比低於15倍，同時今年營運前景看好的個股又特別青睞，加碼買超逾千張者包括緯創、上海商銀、永豐金、京元電子、可成、廣宇、廣達、盟立、致伸、台郡、群聯、和碩、台苯、亞泥與東元等15檔。

台新投顧總經理李鎮宇表示，若以美國目前十年期公債殖利率不到2.4再加上CPI1.8以下水準，也就是現金殖利率超過4%者，對外資都形成一定誘因，不過投資高現金殖利率股必修留意如何看待未來產業景氣發展，以免陷入賺了鼓勵賠了老本（股價下跌）的窘境之中。

所以高現金殖利率故必須特別重視，法人如何評估營運前景。例如：緯創公布去年度財報後，令外資驚豔並調升評等，連續四個交易日買超；盟立去年上半年獲利就已賺贏2017年全年度，目前在手訂單逾140億元，奠定營運基礎。