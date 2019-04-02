牧德樂觀看待今年業績 股價攻上月線賀上市

2019-04-02 10:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



光學自動檢測（AOI）設備廠牧德（3563）今（2）日由上櫃轉上市掛牌，去年每股純益30.43 元，每股擬配發 27 元現金股利，今年首季營收6.7億元，年增18.6%，法人看好首季獲利表現；董事長汪光夏表示，第2季進入出貨旺季，目前接單能見度佳；基本面亮眼，牧德上市首日跳空開高，一舉突破月線。

牧德3月營收2.51億元，月增18.6%，年增26.8%，連續二個月雙成長，也是自2016年6月以來，連續第34個月年成長；第1季累計營收6.7億元，季增18.6%；總經理陳復生表示，季節性的淡季已過，團隊全力以赴迎接旺季，對上市後的業績表現深具信心。

陳復生表示，2016、2017、2018年產品毛利率分別為61.67%、64.02%、69.03%，過去三年前五大客戶佔營收比重，分別為2016年42%，2017年29%，2018年48%，每年的前五大都是隨著客戶擴廠而變動，代表客戶群很廣泛且客戶關係維持良好，不會因為少了單一客戶而影響到整體業績。

董事長汪光夏表示，上市主要有三大好處，第一是類股從其他電子轉成光電，第二是期盼能引進更多優秀人才及增加業務的推廣，第三是吸引更多投資者，尤其是外資及壽險業。

他強調，牧德、韓國Koh Young，及馬來西亞Vitrox並稱亞洲AOI三小龍，牧德獲利能力與殖利率都是三小龍之首，但台灣股市相較國外AOI領導公司本益比卻是偏低的，相信上市後，能吸引更多國際投資機構關注，目標將外資持股比例從現在25~30%推升到40%。

牧德轉上市掛牌首日開出好彩頭，早盤以448元開出，一度拉升至453元，順利站上月線，盤中漲幅2.28%。