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專題／高鐵南延有必要？來看高鐵5站12年後是荒地還是黃金

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台股三王強勢走高 台灣50看俏

2019-04-02 10:10經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大台灣50（0050）量價齊揚，中美兩國公布製造業數據轉強，緩解全球經濟下滑擔憂，美國三大指數全數上漲，帶動台股今（2）日早盤突破10,700點關卡。

儘管清明節連續假期即將到來，台股多頭格局仍未收斂，早盤量價齊揚，突破10,700點關卡，觀察元大台灣50成分股，鴻海延續昨日漲停氣勢，跳空開高盤中漲逾3%，去年度年報昨日全數公佈完畢後，權王台積電穩坐獲利王寶座，早盤也小漲2元，漲幅將近1%，每股獲利王大立光則漲2%以上。

台股三王氣勢大振，帶動電子權值股紅盤力挺。

台股元大台積電
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